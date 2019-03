Gadafi amenaza con mandar a Europa cientos de mártires

El mandatario libio, Muamar Al Gadafi, ha asegurado este viernes que las Islas Canarias, Andalucía, Sicilia y otras islas mediterráneas son tierras árabes que deberían ser liberadas.

Además ha asegurado que enviará a cientos de libios para perpetrar atentados suicidas en Europa en venganza por la campaña militar de la OTAN contra su país.

"Cientos de libios se convertirán en mártires en Europa. Yo os digo, ojo por ojo y diente por diente, pero nosotros les daremos la oportunidad de entrar en razón", ha amenazado el mandatario libio en un mensaje de audio difundido por la televisión estatal.

Gadafi, cuyas fuerzas están combatiendo contra el avance de los fuerzas rebeldes y contra los aviones de la OTAN, ha realizado este discurso en la localidad de Sabha, situada a unos 800 kilómetros al sur de Trípoli.

"La OTAN lo lamentará cuando la guerra llegue a Europa", ha advertido, antes de asegurar que las islas Canarias, Sicilia, otras islas mediterráneas y Andalucía son tierras árabes que deben ser liberadas.

El discurso de Gadafi, ante unas 50.000 personas, demuestra que el mandatario libio todavía mantiene el apoyo popular en las zonas que controlan sus fuerzas. "El pueblo libio no tiene problemas. Son los poderes coloniales los que tienen un problema. Quieren controlar nuestro petróleo. Están celosos porque Dios no has dado el regalo del petróleo".

"No les tememos. No tenemos otra opción que resistir, convertirnos en mártires y luchar hasta el final", ha concluido.