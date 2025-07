Más de 18.000 millones de euros en juego: las consecuencias de los nuevos aranceles de Trump a la Unión Europea

España no se encuentra entre los países más damnificados por esta nueva medida, ya que EEUU no es el socio principal de las exportaciones que se realizan. No obstante existen sectores que si se encontrarían directamente perjudicados por los nuevos aranceles anunciados. Un total de 27 empresas españolas dependen de estas exportaciones lo que supone un 5% del total y un cómputo de más de 18 mil millones de euros.

Los productos que más van a sufrir las consecuencias son el aceite de oliva y el vino, aunque ambos sectores ya vienen arrastrando medidas anteriores. Desde el Ministerio de Economía piden confianza a las empresas españolas y aseguran que junto con la Unión Europea van a trabajar mano a mano para poder encontrar un acuerdo antes del 1 de agosto.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha reaccionado a título individual a esta situación. "La apertura económica y el comercio crean prosperidad. Los aranceles injustificados la destruyen", ha escrito en su cuenta de X (el antiguo Twitter).

La nueva "advertencia" de Trump a Europa

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump ha anunciado que a partir del 1 de agosto impondrá una nueva medida arancelaria a la Unión Europea, en concreto, todas las importaciones europeas tendrán unos aranceles de un 30%. Así lo ha hecho saber a través de una carta publicada en su plataforma Truth Social y que iba dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

El mandatario hacía saber que la medida podía revocarse si "la Unión Europea o sus empresas deciden fabricar productos en Estados Unidos". En el comunicado advertía a los europeos que seguirían empleando el formato habitual, es decir, que si por alguna razón la UE aumentase sus aranceles con EEUU, no dudará en tomar represalias y que la nueva cantidad arancelaria se sumaría al 30% ya anunciado previamente.

La respuesta de la UE

Este lunes estaba previsto en Bruselas que un consejo extraordinario de ministros de comercio de la unión trataran de encontrar una respuesta al ultimátum que Trump ya había anunciado antes del de este sábado. Cabe recordar que EEUU esta aplicando un gravamen al 70 por ciento de las importaciones de la UE. Con la tregua anunciada hasta el 9 de julio para dar margen a la negociación, el presidente norteamericano mantuvo en realidad los gravámenes sobre acero, aluminio y coches, si bien redujo temporalmente del 20 al 10% los otros aranceles. Von der Layen admitía que era imposible poder llegar a un acuerdo.

Ahora, la presidenta ha reiterado la intención de seguir negociando para poder lograr un acuerdo justo ante la nueva imposición americana. Por el momento se reserva la adopción de medidas de represalia "si lo ve necesario". Asegura que ha tomado nota de las advertencias de Trump y ha avisado que este gravamen "interrumpiría las cadenas de suministro transatlánticas esenciales, en detrimento de empresas, consumidores y pacientes a ambos lados del Atlántico".

