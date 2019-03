El Eurogrupo no llega a un acuerdo y deja para julio la próxima ayuda para Grecia

Los ministros de Economía de la eurozona no han logrado un acuerdo tras seis horas de negociaciones para desbloquear los 12.000 millones de euros de asistencia urgente que necesita Grecia para evitar la quiebra en las próximas semanas y han aplazado la decisión hasta julio, según ha informado la vicepresidenta económica, Elena Salgado.



El quinto tramo del actual plan de asistencia de 110.000 millones de euros no se desbloqueará hasta que el Parlamento griego haya aprobado el nuevo paquete de medidas de ajuste que exige la UE y hasta que no haya acuerdo sobre el segundo plan de rescate, y en particular sobre la participación en él de los bancos privados, ha explicado la vicepresidenta.



"No se aprueba ese desembolso hasta que no se hayan estudiado algunas condiciones para el nuevo programa, no se haya llevado a cabo esa sesión del Parlamento (griego) y no se hayan comprometido las autoridades griegas a esa participación del sector privado de manera voluntaria", ha dicho Salgado al término de la reunión.