La ex mujer de Paul McCartney denuncia que un periodista de Mirror pinchó su teléfono

Heather Mills, ex mujer del "beatle" Paul McCartney ha declarado que un periodista del grupo Británico Trinity Mirror, propietario del periódico 'Daily Mirror', pinchó su teléfono antes de que se casara con el cantante.



Mills ha dicho a la BBC que el periodista se enfrentó a ella citándole los mensajes que recibía en el móvil, una acusación que amplia un escándalo sobre piratería telefónica de los periódicos británicos que se ha centrado hasta ahora en los medios de comunicación de Rupert Murdoch.



La BBC ha dicho que los mensajes fueron enviados por McCartney, quién se casó con Mills en 2002. "El comenzó a citar textualmente los mensajes de mi móvil", ha relatado Mills a la BBC.



La BBC ha explicado que el periodista trabajó en el grupo Mirror, aunque Mills no menciona a los empresarios de la corporación. Según Mills el periodista llegó a admitir el pinchazo y acordaron que no utilizaría su contenido.



"Le dije que era obvio que me había pinchado el teléfono y que si hacía cualquier cosa con esta historia, porque eran conversaciones privadas sobre temas de pareja, iría a la policía", agregó la ex modelo.



El director de comunicación del Trinity Mirror, Nick Fullagar, ha declarado que todos sus periodistas trabajan dentro de la ley y el código de conducta de la Comisión de Quejas a la Prensa (PCC).



Mark Lewis, abogado de las víctimas, de las escuchas del 'News of the World' confirmó que tenía instrucciones de emprender acciones legales contra Trinity Mirror, en nombre de otras víctimas anónimas de la piratería telefónica.