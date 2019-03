La comisión del Senado italiano aconseja expulsar a Berlusconi

La Junta para las Elecciones y la Inmunidad del Senado italiano votó a favor de la retirada del escaño al ex primer ministro Silvio Berlusconi tras la condena en firme a 4 años de prisión por fraude fiscal que dictó contra en su contra el Tribunal Supremo el pasado 1 de agosto.

La decisión se ha tomado por mayoría tras seis horas de deliberación, según informó el presidente de la comisión para las Elecciones del Senado, Darío Stefano. Este dictamen tiene lugar pocos días después de que Berlusconi perdiera el órdago contra Letta después de que el primer ministro recibiera el apoyo del Senado en la moción de confianza.

Esta comisión parlamentaria encargada de dictaminar la idoneidad de los senadores para su cargo dio, por mayoría de sus miembros, un nuevo paso hacia la expulsión de Berlusconi del Senado, una decisión que deberá ser ratificada de modo definitivo por el pleno en una fecha aún por concretar.

El partido de Berlusconi, el Pueblo de la Libertad (PDL), había argumentado que a 'Il Cavaliere' no se le podía aplicar la llamada 'ley Severino', que prevé que los condenados no puedan optar a cargos públicos, ya que cuando se cometió el delito por el que ha sido enjuiciado ésta no existía.

Por su parte, el Partido Democrático, que forma la coalición de Gobierno con el PDL, y el Movimiento Cinco Estrellas se mostraban favorables a la expulsión de Berlusconi de la Cámara Alta.

En la reunión de hoy no han estado presentes ni 'Il Cavaliere' ni sus abogados. Este jueves habían denunciado en un comunicado que "no hay posibilidad alguna de defensa ni ninguna razón para presentarse delante de un órgano que ya ha anticipado, a través de la prensa, su decisión".