Chavez: "Bancos de Venezuela o financian la agricultura o tomaremos medidas"

Los tres principales bancos privados en Venezuela son Banesco, Mercantil y el Provincial del BBVA. "Empecemos por esos tres" y si confirman que no pueden cumplir con la ley "dame acá el banco, cuanto vale y de una vez lo nacionalizamos", dijo Chávez en su programa dominical Aló Presidente.

El jefe de Estado venezolano hizo la advertencia tras ser informado por el vicepresidente del Ejecutivo y ministro de Ganadería, Elías Jaua, de que los 36.000 millones de bolívares (8.372 millones de dólares) que la banca privada debió destinar el año pasado a préstamos para actividades agrícolas y ganaderas se dirigieron a los grandes productores, en detrimento de los pequeños y medianos.

"Llame a los presidentes de los bancos Provincial, Banesco y Mercantil a la Vicepresidencia de la República y hable con ellos, pero que no nos caigan a cobas" (pretextos), porque buscan "las mil y una excusas" para incumplir la ley, declaró Chávez.

Le ordenó a Jaua que informe a los banqueros que dictará una ley "en los próximos días" para que los recursos que deben destinar a préstamos para el sector irán a un fondo que manejará el Gobierno venezolano. "Ya se está haciendo eso en el caso de la vivienda", porque igual "financiaban solo a los grandes" y en algunos casos "se prestaban para la estafa" al no entregar los apartamentos comprados por los particulares o cobrándoles tres veces su valor, sostuvo el jefe de Estado venezolano.

"Incluso esto es para protegerlos a ellos, para protegerlos de Chávez, porque yo estoy dispuesto, si ellos no cumplen, a nacionalizar esa banca; no tengo ningún problema" en ello, remarcó y Chávez al recordar que hace unos años compró al grupo español Santander el Banco de Venezuela. "Les pagamos a los dueños lo que costaba ese banco y en dos años recuperamos la inversión. Para que ustedes vean la ganancia que da la banca", remarcó el presidente.

Sin embargo, dijo que la intención de su gestión es "trabajar en combinación, coordinación y cooperación con la banca privada". "Eso es lo que nosotros queremos y les hago el llamado primero para la reunión con Elías" Jaua y luego para "que pasen la plata para acá que nosotros la distribuiremos". "Tu me das un dinero y yo te doy un bono para respaldar la operación", añadió al adelantar que el Estado venezolano emitirá unos llamados "bonos agrícolas" con ese empeño.

En enero del año pasado Chávez ya amenazó con nacionalizar el BBVA Banco Provincial y así se lo dijo a Pedro Rodríguez, máximo responsable de la filial de la entidad española en Venezuela, en una tensa conversación telefónica trasmitida en directo por la televisión estatal, precisamente por las estafas inmobiliarias denunciadas.

"Esto es muy serio, o usted cumple con las leyes o entrégueme el banco, dígame cuanto vale el banco, no voy a discutir con usted", dijo el presidente a Rodríguez, quien respondió que el banco no estaba en venta, respuesta que Chávez tildó de "altanera". "Usted tenga cuidado con lo que me responda", ya que "me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función del interés nacional", sentenció entonces el jefe de Estado venezolano.