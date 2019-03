El autor del atentado de Lockerbie dice que su papel en el atentado se exageró

Al Megrahi salió en libertad hace dos años, enfermo de un cáncer terminal. Desde su cama en su residencia de Trípoli asegura que sólo le quedan unos meses de vida.

"Pido que me dejen tranquilo. Me quedan solo unos dias, semanas o meses. No estoy recibiendo un tratamiento adecuado. Me restringen las medicinas".

Megrahi fue declarado culpable del atentado contra el vuelo 103 de la Pan Am cuando volaba desde Londres a Nueva York en 1988 y estalló sobre la localidad escocesa de Lockerbie. Murieron 259 personas a bordo y 11 en tierra.

"Los hechos se aclararán algún día. Occidente exageró mi nombre. No he hecho daño a nadie en mi vida", asegura.