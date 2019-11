Sánchez en el 'minuto de oro': "Vamos a votar porque no era cierto lo que decía la derecha de un pacto con los independentistas"

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha dedicado su 'minuto de oro' en el debate electoral de cara a las elecciones generales de 2019 ha pedir el voto.

"El domingo vamos a votar porque no era cierto lo que decía la derecha de que tenía un pacto con los independentistas. El domingo vamos a votar porque no era cierto lo que decía Iglesias de que tenía un pacto con la derecha. Ambas cosas se han mostrado que no eran ciertas".

No compartimos la visión del señor Iglesias de que para subir el salario mínimo interprofesional o aumentar las becas tengamos que poner en riesgo la unidad de España. Y tampoco compartimos la visión de la derecha de que para salvaguardar la unidad de España, tengamos que renunciar a la justicia social y a las políticas sociales.

Hay es donde siempre ha estado el partido socialista en la cohesión social y la cohesión territorial. Al considerar que ambas cosas van de la mano y nos hace mejor país y mejor como sociedad.

No hay nada más fuerte que la verdad. Y yo por eso pido, llanamente, el voto al partido socialista para tener un Gobierno fuerte, un gobierno estable que nos permita construir una España".