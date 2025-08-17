Un golpe de calor interrumpe la comparecencia de Sánchez en Ourense: "Tenemos ahí a un médico de Moncloa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense. Desde Ourense, Sánchez se ha reunido con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que están desplegados en el lugar de los incendios.

Tras la reunión con el equipo de emergencias, el presidente ha acudido a una rueda de prensa acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En dicha rueda de prensa, Sánchez ha comunicado que aún quedan días complejos, ya que la meteorología no acompaña. Asimismo, el presidente ha continuado solicitando a los ciudadanos que estén muy atentos a lo que digan las instituciones, que no duden en confiar en ellas y que sean precavidos en estos momentos tan difíciles.

Al concluir la rueda de prensa y durante las declaraciones del presidente, se han visto sorprendidos por un golpe de calor que ha sufrido una de las periodistas que se encontraba en la sala. En ese momento, la rueda de prensa se ha pausado y Sánchez ha indicado al presidente de la Xunta que había "un médico de Moncloa" en la sala.

