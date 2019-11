Albert Rivera llama al voto a Cs en su 'minuto de oro' en el debate: "Vota con la cabeza y el corazón"

Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, ha abierto y cerrado este debate electoral de las elecciones generales 2019, que ha sido moderado por Vicente Vallés y Ana Blanco, mientras que Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha seguido a Iglesias al inicio del encuentro.

Rivera ha apelado al corazón y a la razón en su 'minuto de oro', segundo en orden de intervención, para que la gente apoye a su partido, en un mensaje apelando a que "sí que se puede" ante los obstáculos que se encuentran los españoles que luchan por seguir adelante: "Vota liberal, de centro, valiente, sin miedo ni resignación, pero sí con ilusión, con ganas, con cabeza y el corazón".

En su primer minuto en el debate, Rivera aprovechó para interpelar directamente a los votantes, los verdaderos "protagonistas" del encuentro: "Ellos no quieren que les quitemos más el sueño". "Si me votan, yo me comprometo a poner este país en marcha en un mes porque no hay dinero ni tiempo que perder", señaló, y añadió que es "el único candidato" que está dispuesto a "desbloquear el país desde la oposición".

Durante el primer bloque, relativo a la cohesión territorial, Rivera sacó el primer objeto del debate su primer objeto, un trozo de adoquín en Barcelona: "Este adoquín representa el desorden público y la amenaza al estado de derecho". Así, ha tendido la mano para "actuar" porque "para no actuar no necesita ayuda.

"Soy el único candidato dispuesto a desbloquear el partido desde la oposición"

En este mismo bloque, el mandatario sacó un largo pergamino con las cesiones de las competencias del PP y PSOE concedidas a Cataluña, que, en su opinión, no han tenido "la valentía ni el sentido de Estado" de hablar de estos asuntos. Así, reiteró que su apuesta es "aplicar el artículo 155 de verdad".

Así, en sus intervenciones, además de defender sus ideas, ha empleado un amplio número de objetos y apoyos visuales, como nos tiene acostumbrados en los debates, y hasta Santiago Abascal le ha dicho que estaba esperando este "merchandising".

La entrada Rivera en el Palacio de Cristal estuvo marcada por un mensaje de su equipo de prensa desmintiendo que fuese a utilizar un alzador en su atril, de forma que pareciera más alto en pantalla. Con traje oscuro y corbata, el presidente de Ciudadanos sonrió respondió con un "ya me conoces" cuando un periodista le ha preguntado si tenía preparada "mucha artillería" para el debate.