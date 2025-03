Feijóo, tras su reunión con Sánchez: "Temo que el Gobierno tenga la tentación de ignorar la verdad u ocultarla por interés partidista"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Palacio de la Moncloa para abordar la seguridad en Europa y el aumento del gasto en Defensacon el objetivo es acelerar la llegada al 2% del PIB. Se trata de la primera reunión que mantienen a solas desde 2023. "Salimos igual que entramos", adelantaba el Partido Popular.

El líder del principal partido de la oposición llegaba a la cita a las 10.00 horas. Tras un apretón de manos en la escalinata del Palacio de la Moncloa entraban juntos al edificio para la reunión. Un "breve encuentro" que ha durado aproximadamente media hora y en el que ha podido trasladarle algunas de sus preocupaciones.

"En ese tiempo es imposible aproximarse a las derivadas que mantiene la situación inédita en Europa, pero me ha dado tiempo a transmitirle algunas preocupaciones", expresa en su comparecencia tras la reunión. "Llegué a Moncloa sin ninguna información y no puedo decir que, tras 30 minutos de charla y café, tenga alguna información", expresa.

Feijóo lamenta que el presidente Sánchez no se le haya hecho llegar información detallada sobre los asuntos a tratar y cree que debería haber comparecido en el Congreso de los Diputados antes del Consejo Europeo de los días 20 y 21 de marzo "para saber que le va a decir a sus colegas europeos".

"Debería haber acudido con información concreta a la reunión y buscar el apoyo del líder de la oposición (...) pero no es el caso, al menos eso es lo que habría hecho yo", explica el líder del Partido Popular.

También insiste en que es necesario que se pronuncien "todos" los partidos políticos en el Congreso. Y es que el jefe del Ejecutivo anunció que iba a hablar con todas las formaciones políticas excepto con Vox: "Se deben pronunciar todos, incluidos aquellos que el Gobierno no quiere escuchar y aquellos que no quieren pronunciarse".

Ha afirmado que será "muy difícil" llegar a un acuerdo con el Gobierno de Sánchez sobre el gasto en Defensa si no respeta a la fuerza política mayoritaria e intenta eludir a las Cortes. "Lo que he escuchado en esta reunión no es ni serio ni limpio (...) la Defensa en Europa y la defensa en España no se despachan en 30 minutos".

Además, Núñez Feijóo asegura que ha tratado de explicar al presidente Sánchez que el desafío que ahora afronta España trasciende "a esta legislatura, a su Gobierno y a él" y afirma que la Unión Europea se encuentra en una situación "comprometida" y "peligrosa".

"Está en riesgo la paz. Ocultar o ignorar la verdad sería un error trágico y hacerlo por egoísmo partidista una insensatez imperdonable. Después de hablar con Sánchez, temo que el Gobierno español tiene la tentación de caer en este doble riesgo: ocultar o ignorar la verdad y ocultarla por interés partidista".

Las preocupaciones que Feijóo a trasladado a Sánchez

Alberto Núñez Feijóo lamenta el corto periodo de tiempo que ha durado su encuentro con Pedro Sánchez. Pero asegura que ha aprovechado el tiempo para trasladarle algunas preocupaciones, como por ejemplo, la amenaza a la seguridad de Europa, "está amenazada por la potencia agresora que ha invadido un país soberano y que no oculta su voluntad expansionista; frenar esta amenaza es más que solidarizarse con Ucrania, es defender nuestra paz y nuestra libertad".

Otra de las preocupaciones que ha trasladado Feijóo a Sánchez es sobre el Gobierno de Donald Trump, detallando que la actual Administración norteamericana "ha mostrado intención de disminuir drásticamente su compromiso de Defensa en Europa y a la vez anuncia decisiones unilaterales que ponen en cuestión el sistema de libre comercio".

Feijóo comenta que actualmente España "no tiene ningún plan" y ha añadido que un Gobierno está "difícilmente preparado para afrontar la situación extraordinaria" porque ni siquiera ha sido "capaz de presentar unos Presupuestos".

También asegura que le ha hecho "preguntas concretas" sobre qué porcentaje exacto del PIB tiene que alcanzar el gasto en Defensa, en qué periodo de tiempo y cómo se va a financiar, pero no ha obtenido "ninguna" respuesta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com