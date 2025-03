Pedro Sánchez anuncia un esfuerzo para llegar al 2% del PIB en gasto en defensa antes de 2029

En el marco del Consejo Europeo extraordinario celebrado en Bruselas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que España hará un esfuerzo para alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa antes de 2029, fecha inicialmente fijada para lograr este objetivo. Sánchez trasladará esta decisión a los líderes de los grupos parlamentarios en la reunión que mantendrá con ellos la próxima semana, con la excepción de Vox, que ha quedado fuera de la convocatoria.

El anuncio se realizó en la rueda de prensa posterior a la cumbre extraordinaria de líderes europeos, convocada para abordar la seguridad europea, la guerra en Ucrania y las iniciativas para fomentar la paz. Durante su intervención, Sánchez destacó que la Comisión Europea ha tomado medidas para facilitar el gasto en defensa y que España está dispuesta a adelantar este esfuerzo si las circunstancias lo requieren.

Una revisión de la estrategia en defensa

Hasta el momento, el compromiso de España con la OTAN establecía que el 2% del PIB se destinara a defensa en 2029. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han indicado que el Gobierno está abierto a acelerar este proceso, aunque su concreción dependerá de factores como la evolución de las prioridades de la OTAN y las decisiones que adopte la Unión Europea en este ámbito.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también se pronunció sobre esta cuestión durante su participación en el foro "El mundo en manos de Trump", organizado por 'La Vanguardia' en Barcelona. Albares destacó que el Gobierno está avanzando rápidamente hacia la meta del 2% y que el compromiso sigue siendo para 2029, aunque no descartó que pueda cumplirse antes. "No le puedo decir si será antes o no, no soy ministro de Hacienda", respondió al ser preguntado al respecto.

Según el ministro, existe un consenso europeo sobre la necesidad de reforzar la seguridad común, algo que en años anteriores no estaba tan claro. "Nuestra seguridad debe reposar mucho más en nuestras manos", afirmó. En ese sentido, resaltó el papel de la Unión Europea en la construcción de una estrategia de defensa más cohesionada y con mayores recursos compartidos.

Instrumentos financieros y oposición política

El presidente del Gobierno defendió que la seguridad y la defensa son "bienes públicos europeos" y abogó por financiarlas a través de "instrumentos mancomunados". Se mostró partidario de la propuesta de la Comisión Europea para flexibilizar las reglas fiscales con el fin de facilitar la inversión en defensa. No obstante, rechazó la idea de redirigir fondos de Cohesión a proyectos de defensa, argumentando que estos están destinados al desarrollo territorial y social.

El anuncio de Sánchez también ha generado reacciones dentro del panorama político español. La oposición, liderada por el Partido Popular, ha manifestado la necesidad de que el Gobierno explique cómo se financiará este incremento en el gasto militar y qué implicaciones tendrá en otras partidas presupuestarias.

El próximo jueves, Sánchez se reunirá con los líderes de los grupos parlamentarios para debatir sobre esta nueva estrategia de seguridad. Mientras tanto, la decisión de avanzar en la inversión en defensa sigue siendo objeto de discusión dentro del Ejecutivo y del conjunto de las instituciones europeas.

