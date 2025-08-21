Jéssica Rodríguez cobró 43.978 euros de las empresas públicas Tragsatec e Ineco

Hay más novedades sobre el 'caso Koldo'. Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, cobró 43.978 euros. Una cifra que viene las empresas públicas Tragsatec e Ineco por las funciones que realizó entre 2019 y 2021, dos contratos que están siendo investigados. Según ha podido saber 'Efe', el juez que instruye la causa, Ismael Moreno, ha recibido el detalle de los pagos de ambas empresas.

Por parte de Tragsatec, Jéssica Rodríguez obtuvo un total de 9.500'54 euros durante el tiempo que estuvo contratada (entre el 2 de marzo y 1 de septiembre de 2021), según en un documento fechado a 10 de julio. Esta cantidad engloba salario al plus de convenio, extras, indemnización por despido o la liquidación de las vacaciones, según el medio citado.

En lo que respecta a Ineco, Rodríguez recibió 34.477'84 euros. Ahí, la expareja de Ábalos estuvo contratada como auxiliar administrativa entre marzo de 2019 y diciembre de 2021. Asimismo, Rodríguez percibía 1.100 euros de nóminas mensuales, una cifra que se complementa con las pagas extra.

Ineco ha enviado al titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional la copia de las nóminas y las transferencias bancarias a Jéssica Rodríguez.

Jéssica Rodríguez y su vinculación al 'caso Koldo'

La conexión de Jéssica con la trama viene desde varios puntos. En lo personal, se sabe que mantuvo una relación con el exministro de Transportes José Luis Ábalos entre 2018 y 2019. Además, la que fue pareja de Ábalos residió durante dos años en un piso de lujo en el centro de Madrid cuyo alquiler de 2.700 euros fue abonado presuntamente por alguien vinculado a la trama.

En aquel periodo, Jéssica trabajó en Tragsatec e Ineco, donde además reconoció que su actividad laboral era nula, según reconoció ante el Tribunal Supremo e incluso "que ni siquiera asistía su puesto de trabajo, aunque percibía puntualmente los correspondientes salarios durante aproximadamente, uniendo ambos periodos, dos años y medio”.

Según recoge 'Efe', la que fue supervisora en Tragsatec, detalló en su declaración como testigo ante el juez que en Adif le dijeron que desde presidencia pidieron que se dejara en paz a la "sobrina" del ministro con relación a cuando preguntaban por qué no fichaba.

Más allá de este detalle, lo cierto es que Rodríguez acompañó a Ábalos a diversos actos y desplazamientos institucionales. Varios audios, a los que tuvo acceso Antena 3 Noticias, mostraban cómo en febrero de 2019, Jéssica esperaba junto al Ministerio de Transportes a que Koldo García, la recogiera en el coche. "Si bajas de la Castellana hacia abajo, estoy en la acera donde está el Ministerio, que no sé si querías que te esperase aquí" señala Jéssica a Koldo en uno de estos audios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.