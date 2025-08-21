El PP califica a la directora de Protección Civil como "una pirómana más" que se dedica a "insultar a los gobiernos autonómicos"

Continúa la bronca política por los incendios que arrasan la Península. Durante la última semana Gobierno y oposición han protagonizado numerosos rifirrafes. Este jueves, el Partido Popular se dirige directamente a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones. El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en declaraciones ante los periodistas, ha calificado a Barcones como "una pirómana más".

Bendodo ha recriminado que la directora de Protección Civil "se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos" en lugar de ejercer su perfil "técnico". "Así es imposible dar solución a los problemas. Esa es la realidad. ¿Y por qué pasa esto? No es la primera vez. Tenemos un gobierno incapaz, un gobierno rodeado por la corrupción", ha exclamado el popular.

Asimismo, ha tildado el pacto de Estado que propuso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "cortina de humo" para tapar la gestión de los incendios, al tiempo de marcar distancias con la "corrupción" que "afecta al gobierno, al partido que gobierna y al entorno familiar del Presidente".

Sobre la gestión de los incendios, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aclaró en 'Espejo Público' que la gestión de los incendios la mantienen las comunidades autónomas y que hubiese tomado el mando si la gestión de las comunidades no hubiese sido "adecuada".

"Pacto de Estado contra Pedro Sánchez"

Elías Bendodo ha hecho énfasis en la idea de que el necesario es un "pacto de Estado contra Pedro Sánchez" para que el presidente del Gobierno se marche "cuanto antes". "Este Gobierno no ha dado la talla en ninguna de las crisis que hemos tenido en los últimos años", desde el Covid, pasando por la "crisis migratoria" y la llegada de menores, al "mal gestionado" apagón eléctrico, y a la "crisis del Renfe, donde miles de españoles en sus vacaciones han estado encerrados en los trenes o apilados en las estaciones".

Agradece "todo el esfuerzo de los gobiernos autonómicos, de los presidentes de los gobiernos autonómicos, de los bomberos de todo tipo, de los bomberos forestales, de los bomberos de los municipios, de las diputaciones, de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los voluntarios de Protección Civil y de los ciudadanos que han puesto lo mejor de ellos mismos para salvar sus tierras y sus casas".

