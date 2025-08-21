Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Partido Popular

El PP califica a la directora de Protección Civil como "una pirómana más" que se dedica a "insultar a los gobiernos autonómicos"

Elías Bendodo considera que "así es imposible dar solución a los problemas" y que "esa es la realidad".

El vicesecretario de Pol&iacute;tica Auton&oacute;mica, Municipal y An&aacute;lisis Electoral del PP, El&iacute;as Bendodo

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías BendodoEFE

Publicidad

Luis Alcantud
Publicado:

Continúa la bronca política por los incendios que arrasan la Península. Durante la última semana Gobierno y oposición han protagonizado numerosos rifirrafes. Este jueves, el Partido Popular se dirige directamente a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones. El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en declaraciones ante los periodistas, ha calificado a Barcones como "una pirómana más".

Bendodo ha recriminado que la directora de Protección Civil "se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos" en lugar de ejercer su perfil "técnico". "Así es imposible dar solución a los problemas. Esa es la realidad. ¿Y por qué pasa esto? No es la primera vez. Tenemos un gobierno incapaz, un gobierno rodeado por la corrupción", ha exclamado el popular.

Asimismo, ha tildado el pacto de Estado que propuso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "cortina de humo" para tapar la gestión de los incendios, al tiempo de marcar distancias con la "corrupción" que "afecta al gobierno, al partido que gobierna y al entorno familiar del Presidente".

Sobre la gestión de los incendios, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aclaró en 'Espejo Público' que la gestión de los incendios la mantienen las comunidades autónomas y que hubiese tomado el mando si la gestión de las comunidades no hubiese sido "adecuada".

"Pacto de Estado contra Pedro Sánchez"

Elías Bendodo ha hecho énfasis en la idea de que el necesario es un "pacto de Estado contra Pedro Sánchez" para que el presidente del Gobierno se marche "cuanto antes". "Este Gobierno no ha dado la talla en ninguna de las crisis que hemos tenido en los últimos años", desde el Covid, pasando por la "crisis migratoria" y la llegada de menores, al "mal gestionado" apagón eléctrico, y a la "crisis del Renfe, donde miles de españoles en sus vacaciones han estado encerrados en los trenes o apilados en las estaciones".

Agradece "todo el esfuerzo de los gobiernos autonómicos, de los presidentes de los gobiernos autonómicos, de los bomberos de todo tipo, de los bomberos forestales, de los bomberos de los municipios, de las diputaciones, de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los voluntarios de Protección Civil y de los ciudadanos que han puesto lo mejor de ellos mismos para salvar sus tierras y sus casas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El despliegue militar en los incendios: más de 3.000 efectivos ya están sobre el terreno

Efectivos de la UME en la carretera desde Santo Tirso de Cabarcos a Oencia en Ponferrada, León

Publicidad

España

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo

El PP califica a la directora de Protección Civil como "una pirómana más" que se dedica a "insultar a los gobiernos autonómicos"

Efectivos de la UME en la carretera desde Santo Tirso de Cabarcos a Oencia en Ponferrada, León

Un verano de reproches y emergencia climática

Portada del Financial Times

La imputación de Begoña Gómez protagoniza la portada del Financial Times: "Sánchez siente la presión"

Félix Bolaños
Poder Judicial

El CGPJ abre una investigación al juez Peinado tras las quejas de Bolaños por su interrogatorio

Marlaska
Marlaska

Grande-Marlaska sobre los incendios: "Las CCAA entienden que se encuentran en condiciones de gestionar la emergencia con lo que tienen a su disposición"

Rural.- Rueda afirma que pedir el nivel 3 de emergencia no supondría más medios y defiende la coordinación desde Galicia
Incendios

La batalla política se reaviva ante la falta de recursos para extinguir los incendios: "Lo que pedimos es ayuda"

Con las llamas aún descontroladas quemando una importante parte del país y más de veinte focos graves, los políticos buscan culpables en la gestión.

Begoña Gómez
Begoña Gómez

El Gobierno insiste en señalar al juez Peinado tras la nueva imputación de Begoña Gómez: "Una causa completamente prospectiva"

Óscar López se muestra "indignado" con la decisión del juez de imputar un quinto delito a la esposa de Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular piden respeto a la justicia.

Sánchez en Cáceres

Pedro Sánchez apela a la "lealtad institucional" para "extinguir los incendios"

Begoña Gómez, junto a Cristina Alvarez, en la tribuna de público en el Congreso de los Diputados

El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora de Moncloa en calidad de investigadas

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz

El PP y las comunidades autónomas cargan contra el Gobierno en mitad de los incendios que calcinan España

Publicidad