Von der Leyen promete apoyo europeo a España tras la ola de incendios

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado este jueves su respaldo a España ante la ola de incendios forestales que asola el país y que ya se considera la más grave del siglo. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Von der Leyen afirmó: "Europa está con España en la lucha contra los incendios forestales".

La dirigente comunitaria subrayó que los equipos europeos se encuentran desplegados en distintos puntos de la geografía española para colaborar con los bomberos nacionales en la extinción de los fuegos. Añadió, además, que la Unión Europea "estará allí el día después para apoyar la recuperación con el Fondo Europeo de Solidaridad".

Von der Leyen aseguró haber mantenido una conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le transmitió el compromiso de las instituciones comunitarias en el actual escenario de emergencia. Sánchez respondió con un mensaje de agradecimiento: "Unidad, solidaridad y cooperación. Gracias por vuestro apoyo ante los incendios que asolan a nuestro país".

Desde Bruselas, se remarca que el dispositivo desplegado en España constituye la mayor coordinación de medios y equipos frente a incendios de este verano dentro del bloque europeo.

Refuerzos de nueve países miembros

En paralelo a los mensajes institucionales, el operativo sobre el terreno se amplió este jueves con la llegada de 51 bomberos forestales procedentes de Rumanía y un equipo adicional de 20 efectivos enviados por Grecia. Ambos contingentes comenzarán a trabajar desde este viernes en zonas asignadas por Protección Civil.

Con esta incorporación, ya son nueve los países europeos que han desplegado medios en España. Francia e Italia movilizaron cuatro aviones cisterna de la reserva aérea de emergencia de la Unión, mientras que Países Bajos y República Checa han enviado helicópteros, dos y uno respectivamente. Eslovaquia también participa con otro aparato. Estos recursos se suman a los equipos técnicos y logísticos que ya operan bajo la coordinación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

La magnitud de los incendios ha provocado críticas entre vecinos y autoridades locales. En El Bierzo, una de las zonas más golpeadas por el fuego, afectados han lamentado el retraso en la llegada de los medios. "Los vecinos evitaron que el pueblo ardiese", denunciaron ante la falta de apoyo en los primeros momentos del avance de las llamas.

Recuperación y perspectiva

La Comisión Europea ha reiterado que la ayuda no se limitará a la fase de emergencia, sino que también se enfocará en la reconstrucción. El Fondo Europeo de Solidaridad se activará para atender los daños materiales y apoyar la recuperación en los municipios más perjudicados.

El Ejecutivo comunitario insiste en que la respuesta conjunta demuestra el valor de la cooperación en situaciones de emergencia y que la actual crisis refuerza la necesidad de preparar a los Estados miembros frente a fenómenos extremos cada vez más frecuentes.

