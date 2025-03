Vicente Vallés, sobre el aumento de gasto militar: "Estamos ante un nuevo ejercicio acrobático de Sánchez"

En medio de las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania, Pedro Sánchez busca la manera de aumentar el gasto militar, como le exige la Unión Europea. Pero no dispone del apoyo de sus socios parlamentarios; ni siquiera de Sumar, que es socio de coalición. Y, además, el presidente preferiría no tener que pedirle el favor a Feijóo, a pesar de que el PP es el único partido dispuesto a apoyar esa medida.

Estamos, por tanto, ante un nuevo ejercicio acrobático de Sánchez. Porque pretende tomar una decisión de Estado, como esta, ignorando a los ministros de Sumar, a los diputados de los partidos que apoyaron su investidura, y a la oposición. Es decir, quiere aprobar esta medida con solo 121 diputados de 350.

Como eso no es factible, Sánchez podría hacer el ejercicio de ignorar al parlamento. Como en España no encuentra aliados, el presidente los busca fuera. Ha visitado al primer ministro de Finlandia, país que tiene más de mil kilómetros de frontera con Rusia. El mandatario finés no ha dado su apoyo explícito al intento de Sánchez de que Bruselas asuma la mayor parte del nuevo gasto en defensa. El problema no es fácil de resolver. Pero Sánchez encontrará la manera, con su demostrada capacidad para moverse en el límite de la lógica.

