Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Princesa Leonor

La Princesa Leonor realizará más de 50 horas de vuelo en su último curso de formación militar

La Academia General del Aire de Murcia ya tiene todo preparado para la llegará de la Princesa de Asturias en septiembre. Durante este curso la Princesa Leonor pilotará los nuevos aviones Pilatus PC-21.

Robles visita la Academia General del Aire a pocos d&iacute;as de la incorporaci&oacute;n de la Princesa Leonor

Robles visita la Academia General del Aire a pocos días de la incorporación de la Princesa LeonorEUROPAPRESS

Publicidad

David Ávila
Publicado:

En la Academia General del Aire (AGA) de San Javier, Murcia, ya tienen todo preparado para la llegada -el próximo 1 de septiembre- de la princesa Leonor. Después de su entrenamiento en Zaragoza con el ejército de Tierra y en Marín con la Armada, la Alférez Borbón concluirá su formación militar con el ejército del Aire y del Espacio.

Como en los anteriores cursos, la Princesa de Asturias tendrá que adaptarse a la convivencia con sus nuevos compañeros y a las exigentes rutinas de la academia.

Leonor se despertará a diario a 6:30h, desayunará media hora más tarde y a las 8:00h de la mañana tendrá las primeras clases. Las actividades se centrarán especialmente en el vuelo, de hecho, llegado el momento la princesa podrá pilotar la nueva flota de aviones Pilatus PC-21, una novedad que supone un cambio "exponencial" ya que la la academia pasa de un avión analógico a uno "completamente digital" y diseñado exclusivamente para la enseñanza. Según los instructores de la propia academia se estima que Leonor pueda volar entre 50 y 60 horas a lo largo del curso.

Las primeras semanas practicará con simuladores

Desde su llegada Leonor entrenará a diario con simuladores de vuelo en los que incluso se acostumbrará a volar con los 7 kilos de peso con los que se pilota de manera profesional. Según varios instructores de la academia estos simuladores, en los que la Princesa de Asturias realizará unas horas muy próximas a las horas de vuelo real, hacen que se experimenten unas sensaciones "prácticamente iguales" a las que se viven en un vuelo real.

El periodo lectivo de la Princesa será de septiembre a marzo y, aunque no hay una fecha concreta sobre cuando podría ser su primer vuelo, fuentes próximas a la Academia del Aire indican que lo habitual oscila en un entrenamiento previo de un mes y medio. Tiempo en el que estará preparándose en simuladores.

Desde la Academia General del Aire insisten en que será tratada como "una más"

La Princesa Leonor, que será Alférez alumna en esta LXXVIII Promoción de la AGA, también tendrá momentos de distensión con sus compañeros. Las cenas, -indican desde la AGA- son libres, y la Princesa de Asturias compartirá habitación con otras dos compañeras. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha supervisado las instalaciones para el nuevo curso y ha visitado a algunos de esos compañeros que convivirán los próximos meses con la heredera.

Robles ha puesto en valor como la Princesa de Asturias "se ha integrado" de forma muy positiva en las anteriores academias, y ha resaltado que será tratada como "una más". Lo mismo dicen los instructores y los propios alumnos. El alférez alumno Yoel Cordón, primero de su promoción, también ha insistido en que se tratará a la Princesa como una más, aunque sí ha reconocido que será "un orgullo" compartir el curso con Leonor.

La Academia General del Aire ha aumentado cerca de un 10% su alumnado femenino

En su visita, la ministra Robles también ha explicado que el papel de Leonor en el ejército es "muy importante" y que es "un ejemplo". Desde que Leonor empezó su formación militar, las cifras de alumnado femenino en el ejército se han incrementado. Un ejemplo se evidencia en las inscripciones de este año en la Academia General del Aire. Ha aumentado el número de alumnos en general, pero es especialmente llamativo el incremento de alumnas. El año pasado cursaron está formación 65 mujeres, este año lo harán 74.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora de Moncloa en calidad de investigadas

Begoña Gómez, junto a Cristina Alvarez, en la tribuna de público en el Congreso de los Diputados

Publicidad

España

Robles visita la Academia General del Aire a pocos días de la incorporación de la Princesa Leonor

La Princesa Leonor realizará más de 50 horas de vuelo en su último curso de formación militar

Jessica Rodríguez recibió una cifra que viene de las empresas públicas Tragsatec e Ineco por las funciones que realizó entre 2019 y 2021

Jéssica Rodríguez cobró 43.978 euros de las empresas públicas Tragsatec e Ineco

Sucesos.- Bomberos extinguen un incendio en una vivienda unifamiliar de La Torrecilla, en Lorca (Murcia)

La fiscalía revisará los planes de prevención de los ayuntamientos afectados por los incendios

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo
Partido Popular

El PP califica a la directora de Protección Civil como "una pirómana más" que se dedica a "insultar a los gobiernos autonómicos"

Efectivos de la UME en la carretera desde Santo Tirso de Cabarcos a Oencia en Ponferrada, León
Pelea política

Un verano de reproches y emergencia climática

Portada del Financial Times
Política

La imputación de Begoña Gómez protagoniza la portada del Financial Times: "Sánchez siente la presión"

Destacan la imputación por malversación de fondos públicos de la mujer del presidente del Gobierno. El medio británico asegura que Sánchez está "asediado por escándalos de corrupción" y hace un repaso de las causas abiertas de su entorno familiar y en el partido.

Félix Bolaños
Poder Judicial

El CGPJ abre una investigación al juez Peinado tras las quejas de Bolaños por su interrogatorio

Las quejas del ministro llegaron por su interrogatorio como testigo y por la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo (TS).

Marlaska

Grande-Marlaska sobre los incendios: "Las CCAA entienden que se encuentran en condiciones de gestionar la emergencia con lo que tienen a su disposición"

Rural.- Rueda afirma que pedir el nivel 3 de emergencia no supondría más medios y defiende la coordinación desde Galicia

La batalla política se reaviva ante la falta de recursos para extinguir los incendios: "Lo que pedimos es ayuda"

Begoña Gómez

El Gobierno insiste en señalar al juez Peinado tras la nueva imputación de Begoña Gómez: "Una causa completamente prospectiva"

Publicidad