La Princesa Leonor realizará más de 50 horas de vuelo en su último curso de formación militar

En la Academia General del Aire (AGA) de San Javier, Murcia, ya tienen todo preparado para la llegada -el próximo 1 de septiembre- de la princesa Leonor. Después de su entrenamiento en Zaragoza con el ejército de Tierra y en Marín con la Armada, la Alférez Borbón concluirá su formación militar con el ejército del Aire y del Espacio.

Como en los anteriores cursos, la Princesa de Asturias tendrá que adaptarse a la convivencia con sus nuevos compañeros y a las exigentes rutinas de la academia.

Leonor se despertará a diario a 6:30h, desayunará media hora más tarde y a las 8:00h de la mañana tendrá las primeras clases. Las actividades se centrarán especialmente en el vuelo, de hecho, llegado el momento la princesa podrá pilotar la nueva flota de aviones Pilatus PC-21, una novedad que supone un cambio "exponencial" ya que la la academia pasa de un avión analógico a uno "completamente digital" y diseñado exclusivamente para la enseñanza. Según los instructores de la propia academia se estima que Leonor pueda volar entre 50 y 60 horas a lo largo del curso.

Las primeras semanas practicará con simuladores

Desde su llegada Leonor entrenará a diario con simuladores de vuelo en los que incluso se acostumbrará a volar con los 7 kilos de peso con los que se pilota de manera profesional. Según varios instructores de la academia estos simuladores, en los que la Princesa de Asturias realizará unas horas muy próximas a las horas de vuelo real, hacen que se experimenten unas sensaciones "prácticamente iguales" a las que se viven en un vuelo real.

El periodo lectivo de la Princesa será de septiembre a marzo y, aunque no hay una fecha concreta sobre cuando podría ser su primer vuelo, fuentes próximas a la Academia del Aire indican que lo habitual oscila en un entrenamiento previo de un mes y medio. Tiempo en el que estará preparándose en simuladores.

Desde la Academia General del Aire insisten en que será tratada como "una más"

La Princesa Leonor, que será Alférez alumna en esta LXXVIII Promoción de la AGA, también tendrá momentos de distensión con sus compañeros. Las cenas, -indican desde la AGA- son libres, y la Princesa de Asturias compartirá habitación con otras dos compañeras. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha supervisado las instalaciones para el nuevo curso y ha visitado a algunos de esos compañeros que convivirán los próximos meses con la heredera.

Robles ha puesto en valor como la Princesa de Asturias "se ha integrado" de forma muy positiva en las anteriores academias, y ha resaltado que será tratada como "una más". Lo mismo dicen los instructores y los propios alumnos. El alférez alumno Yoel Cordón, primero de su promoción, también ha insistido en que se tratará a la Princesa como una más, aunque sí ha reconocido que será "un orgullo" compartir el curso con Leonor.

La Academia General del Aire ha aumentado cerca de un 10% su alumnado femenino

En su visita, la ministra Robles también ha explicado que el papel de Leonor en el ejército es "muy importante" y que es "un ejemplo". Desde que Leonor empezó su formación militar, las cifras de alumnado femenino en el ejército se han incrementado. Un ejemplo se evidencia en las inscripciones de este año en la Academia General del Aire. Ha aumentado el número de alumnos en general, pero es especialmente llamativo el incremento de alumnas. El año pasado cursaron está formación 65 mujeres, este año lo harán 74.

