El PSOE amenaza a quienes no acepten el Pacto de Estado y el PP denuncia que está "vacío de contenido"

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico,Sara Aagesen, ha advertido esta mañana que la ola de incendios que atraviesa España desde hace más de 10 días "tiene un vínculo claro con el cambio climático" y ha amenazado con que "quien diga que no" a un pacto de Estado contra esta misma razón "se va a arrepentir".

Estas palabras se han recogido en una entrevista que la ministra ha hecho a elDiario.es, en la que además ha destacado que "en cuanto los incendios estén controlados, habrá que hacer un análisis en profundidad de qué ha ocurrido, como pasó también con la DANA, y asumir cada uno lo que le toca". Estas últimas declaraciones iban dirigidas a las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que son las que se han visto afectadas en mayor parte por los incendios, como Galicia, Castilla y León o Extremadura.

Las palabras de la ministra

La ministra ha dejado claro que "más allá de las variables climáticas y la vulnerabilidad que tiene nuestro país, hacemos mal en intentar convertir a los incendios en algo aislado, que ocurre puntualmente" y insiste en que en este verano se ha vivido la tercera ola de calor más larga de la historia con un total de 16 días consecutivos de episodio, y se ha colocado como la más intensa desde que se tienen registros en España.

Por la parte del Ministerio para la Transición Ecológica respecto a los incendios, ha afirmado que se ha dado "respuesta a todas las peticiones que se nos han hecho de los recursos de los que disponemos" y recuerda que "las competencias en prevención y en extinción son de las comunidades, y nuestras brigadas refuerzan esa acción".

Además, sobre la profesión de bombero forestal, recuerda que los que dependen de su ministerio, en 2019 dejaron de ser peones para ser bomberos forestales y "trabajar los 365 días del año". "Creo que es un buen momento para que las comunidades autónomas hagan lo mismo", ha defendido.

La respuesta del PP

La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha reivindicado que precisamente las comunidades gobernadas por el Partido Popular son las que más han invertido en prevención de incendios y gestión forestal. "Europa ha desenmascarado los bulos y mentiras del Gobierno de Sánchez sobre los incendios", ha señalado desde Granollers Dolors Montserrat, quien ha denunciado que "mientras el presidente Pedro Sánchez estaba buceando" en Lanzarote, "España estaba ardiendo".

Según los informes del Tribunal de Cuentas europeo, ha indicado la política del PP, que las comunidades autónomas que más invierten en prevención de incendios son, por este orden, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Madrid.

"Las CCAA trabajan en la prevención de incendios, no el Gobierno", ha señalado Montserrat; "Europa le está diciendo a Sánchez que es él el incompetente", añadía. La secretaria general del PPE ha lamentado también que el Ejecutivo aún no haya gastado 320 de los 400 millones de euros que pidió a los fondos europeos 'Next Generation' para prevención de incendios y gestión forestal.

Concluía asegurando que la reacción del Gobierno ante la ola de incendios ha sido "incompetente e incapaz", al igual que ocurrió antes con las crisis del covid-19, el volcán de La Palma, la DANA de Valencia o el apagón energético.

