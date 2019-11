Pablo Iglesias dedica su 'minuto de oro' a los jóvenes: "Que nadie te convenza que no se pueden cambiar las cosas"

El debate electoral por las elecciones generales 2019 ha finalizado con un 'minuto de oro', algo habitual en este tipo de debates.

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que los votantes están "un poco hartos" de los minutos de oro, por ello, ha decidido dedicar el suyo a uno de las "miles personas" que votan.

"Tengo 28 años, me he pasado toda la vida estudiando para trabajar en algo que no he estudiado, un trabajo en el que no me dan ni 15 minutos para comer. Quiero irme de casa de mis padres y vivir con mi novio pero el precio de los alquileres es muy alto. Tengo una minusvalía y en muchos trabajos me discriminan por ello, soy problema porque podría coger la baja. El año pasado tuve un brote y fui a trabajar por miedo", ha leído Iglesias.

Iglesias ha concluido su minuto de oro pidiendo a los votantes que no les "convenzan" de que no se pueden cambiar las cosas, "si se puede".