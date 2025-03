¿De dónde saldrá el dinero para que España aumente el gasto en Defensa que exige Bruselas?

La Unión Europea ha presentado el plan 'Rearmar Europa' que busca movilizar hasta 800.000 millones de euros para fortalecer la defensa del continente. Ha sido anunciado por la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, después de que Donald Trump ordenase suspender el apoyo militar estadounidense a Kiev en su conflicto con Rusia.

La OTAN ha presionado a sus miembros para que aumenten el gasto militar, donde ha establecido el objetivo de superar el 2% del PIB para 2029. Líderes como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sugieren que debería llegar al 3% del PIB, pero implicaría recortes en áreas como salud y servicios sociales.

Este anuncio del plan ha abierto un debate en España: Sin embargo, en España se plante la siguiente pregunta: ¿de dónde saldrá el dinero para financiar el incremento del gasto en Defensa? ya que actualmente destinamos solo el 1,28% de su PIB a Defensa.

Somos el país de la OTAN que menos invierte en defensa, y el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una presión tanto desde Bruselas como desde la Alianza Atlántica. Mientras que la OTAN exige alcanzar un gasto del 2% del PIB para 2029, Von der Leyen ha planteado un incremento medio de 1,5 puntos porcentuales del PIB en los próximos cuatro años. Lo que significa que España tendría que añadir unos 24.000 millones de euros anuales a su presupuesto militar, más del doble de lo actual.

¿Cómo se va a financiar?

El problema está en cómo se va a financiar este aumento sin desestabilizar las cuentas públicas. Según los expertos, la opción más viable sería recurrir a los fondos que Bruselas prepara como parte del plan, ya que incluirán préstamos con intereses bajos ofrecidos por la UE para facilitar el rearme de los Estados miembros. Sin embargo, con esta solución sigue habiendo problemas, porque al ser préstamos, habría que devolverlos, por lo que "tendremos un déficit público todavía más elevado", explica Raymond Torres, coyunturista y analista internacional en Funcas.

A pesar de estos riesgos , Bruselas ha prometido cierta flexibilidad fiscal para los países que adopten estas medidas. La Comisión Europea plantea activar una "cláusula de escape" que permitiría excluir este gasto militar adicional del cálculo del déficit público. Esto significa que en España "no nos expondremos a sanciones de Europa por no cumplir con el objetivo de déficit", declara Torres. Sin embargo, esta flexibilidad no elimina el hecho de que la deuda nacional siga aumentando.

En la misma línea, el Gobierno español ha reiterado su compromiso con alcanzar el objetivo del 2% del PIB antes de 2029 y ha señalado su disposición a acelerar este proceso si las circunstancias lo requieren. No obstante, Sánchez enfrenta una situación política complicada, ya que dentro de su propio Ejecutivo existen dudas hacia este aumento. Sus socios, como el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy de Sumar, ha criticado lo que consideran una "espiral belicista" y han advertido sobre las consecuencias sociales de destinar tantos recursos a Defensa mientras otras áreas podrían quedar desatendidas.

