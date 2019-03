Albiol, a Puigdemont: "Me dice dónde está escondido y hacemos un cara a cara en Bruselas"

Xavier García Albiol ha señalado en una entrevista en Espejo Público que desde su partido "están muy esperanzados" por la "receptividad, motivación y la conciencia de que se tiene que ir a votar" para acabar con el independentismo, por lo que que está convencido de que van a tener "una sorpresa muy agradable" el día 21 de diciembre. Así, explica que "todo el mundo tiene la conciencia de la importancia de las elecciones".

El presidente del PP en Cataluña y candidato de ese partido a las elecciones en la región considera que "tiene que tener continuidad" la aplicación del artículo 155 y el "cierre de Embajadas y chiringuitos", defendiendo que los que tienen experiencia son los políticos de su partido. Para convencer de la buena gestión del PP en Cataluña ha puesto de ejemplo los casos de Castelldefels y Badalona, donde consiguieron más votos en las siguientes elecciones, lo que a su juicio supone que cuando les "dan la oportunidad de gobernar" gestionan bien.

No obstante, evita comentar las encuestas porque pueden fallar "por la participación va a ser récord", aunque afirma que él está recibiendo "muestras de cariño como nunca había recibido". En este sentido no prevé que la aplicación del 155 pueda castigarles en las urnas porque quienes podrían dejarles de votar, en su opinión, son los independentistas, que nunca se lo habían planteado. "En Cataluña hay una parte de la población que está fanatizada, que si se les explicaran que la Tierra es cuadrada en lugar de redonda se lo creerían sin ningún tipo de duda", gente a la que considera que es "muy complicada". "La gente normal entiende que la aplicación del 155 ha permitido recuperar la normalidad política, económica y empresarial", subraya el exalcalde de Badalona.

En cualquier caso, subraya que "ninguno de los tres partidos constitucionalistas van a lograr nada" por separado, por lo que están "obligados" a entenderse. Aunque Albiol entiende que "nadie puede tener la menor duda de que si los constitucionalistas obtienen una mayoría de votos, el PP va a ser el principal partido que intente coordinar las tres formaciones políticas para que haya un gobierno constitucionalista", se muestra preocupado por que el PSC lleve en su programa que Cataluña sea una nación y debe tener las competencias educativas: "Cataluña es mi tierra y España es mi país". "Nosotros no vamos a aceptar que Cataluña es una nación", enfatiza el candidato popular, y añade que "la nación para nosotros es España y creo que la mayoría de los votantes socialistas también lo creen".

Además de un guiño a los "partidos constitucionalistas" en materia de pactos, el líder popular ha subrayado que la campaña electoral es la "más rara" que ha vivido y el país y ha lanzado su propuesta de cara al próximo mes: "Estoy dispuesto antes de la campaña electoral a ir a Bruselas y hacer un cara a cara con Carles Puigdemont, a ver quién tiene la razón y los principales argumentos en favor de la convivencia de Cataluña". "Me dice dónde está escondido y debatimos sobre la situación del presente y el futuro de Cataluña", añade después de criticar que el expresidente de la Generalitat haya "huido a Bruselas porque es un cobarde".

Situación en Cataluña

En cuanto a las palabras de Oriol Junqueras sobre que no hay riesgo de reiteración del delito del que están acusados, al candidato popular no le cabe la menor duda de eso "porque el PP ha actuado". Por tanto, su opinión es que no tienen que abandonar la prisión si no aceptan la legalidad constitucional. "Espero que tanto Junqueras como especialmente Puigdemont paguen las consecuencias tanto electoralmente como judicialmente", ha subrayado. "Me parece inmoral e inadminisible que se hayan gastado el dinero y hayan dividido familias si tenía un valor simbólico ¿Qué cachondeo y tomadura de pelo es esta?", se pregunta.

Así, también ha lamentado que Barcelona tuviera la mejor candidatura para la Agencia Europea del Medicamento porque los líderes regionales estaban trabajando para una Cataluña independiente fuera de la Unión Europea. Además, señala que "no parece que sea el escenario más propicio para que una autoridad internacional traslade su sede después de que Puigdemont se haya dedicado las últimas semanas a insultar a las autoridades europeas".