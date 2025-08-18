Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Begoña Gómez

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y la cita de nuevo a declarar

El juez la cita para el 11 de septiembre para declarar por un delito de malversación de caudales públicos.

Bego&ntilde;a G&oacute;mez en la Asamblea de Madrid

Begoña Gómez en la Asamblea de MadridEFE

Publicidad

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido imputar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un nuevo presunto delito, malversación de caudales públicos. La causa está vinculada con la contratación de Cristina Álvarez, quien trabajaba como asesora en Moncloa.

En una resolución reciente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid fijó la comparecencia de Gómez para el próximo 11 de septiembre a las 10:30 de la mañana, cuando deberá declarar en calidad de investigada. Hasta ahora, el juez había analizado la presunta malversación dentro de la investigación, pero no la había imputado de forma directa a Gómez. Junto a ella, también deberá declarar como investigada la propia Cristina Álvarez, citada un día antes, el 10 de septiembre a las 11:00 horas.

La mujer de Pedro Sánchez ya estaba siendo investigada por otros posibles delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la imputación del juez Peinado a Begoña Gómez y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la imputación del juez Peinado a Begoña Gómez en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Sánchez preside desde Lanzarote la coordinación contra los incendios y viaja este domingo a Ourense y León

Pedro Sánchez preside desde Lanzarote la coordinación de los incendios

Publicidad

España

Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid

El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y la cita de nuevo a declarar

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz

El PP y las comunidades autónomas cargan contra el Gobierno en mitad de los incendios que calcinan España

Efectivos de la UME en la carretera desde Santo Tirso de Cabarcos a Oencia en Ponferrada, León

El despliegue militar en los incendios: más de 3.000 efectivos ya están sobre el terreno

Imagen de Sánchez durante la comparecencia en Ourense.
Incendios en Galicia

Un golpe de calor interrumpe la comparecencia de Sánchez en Ourense: "Tenemos ahí a un médico de Moncloa"

Comparecencia Pedro Sánchez en Ourense
Incendios

Pedro Sánchez: "Desde el Gobierno vamos a proponer un gran pacto de Estado"

El Rey agradece a la UME su trabajo en los incendios forestales durante su visita al Cuartel General
Incendios

El Rey agradece a la UME su trabajo en los incendios forestales durante su visita al Cuartel General

Durante su visita, Felipe VI ha manifestado su voluntad de acudir a las zonas afectadas por los incendios.

Pedro Sánchez preside desde Lanzarote la coordinación de los incendios
Incendios

Sánchez preside desde Lanzarote la coordinación contra los incendios y viaja este domingo a Ourense y León

Es la primera que vez que vemos al presidente del Gobierno tras 8 días de incendios. Este domingo interrumpirá sus vacaciones para visitar las zonas más afectadas de Ourense y León.

marlaska

Marlaska, sobre los incendios: "No hay una razón objetiva para que el Gobierno asuma las competencias"

Lambán

Último adiós a Lambán: los políticos del PSOE resaltan su legado y el presidente aragonés lo define como "valiente y sincero"

Feijóo: "El sanchismo ha entrado en la cárcel y lo lógico es que Sánchez salga de la Moncloa"

Feijóo: "El sanchismo ha entrado en la cárcel y lo lógico es que Sánchez salga de la Moncloa"

Publicidad