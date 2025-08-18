El juez Peinado imputa a Begoña Gómez y la cita de nuevo a declarar

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido imputar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un nuevo presunto delito, malversación de caudales públicos. La causa está vinculada con la contratación de Cristina Álvarez, quien trabajaba como asesora en Moncloa.

En una resolución reciente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid fijó la comparecencia de Gómez para el próximo 11 de septiembre a las 10:30 de la mañana, cuando deberá declarar en calidad de investigada. Hasta ahora, el juez había analizado la presunta malversación dentro de la investigación, pero no la había imputado de forma directa a Gómez. Junto a ella, también deberá declarar como investigada la propia Cristina Álvarez, citada un día antes, el 10 de septiembre a las 11:00 horas.

La mujer de Pedro Sánchez ya estaba siendo investigada por otros posibles delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional.

