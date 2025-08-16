Marlaska, sobre los incendios: "No hay una razón objetiva para que el Gobierno asuma las competencias"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido entrevistado esta noche en el informativo de las 21:00 horas de Antena 3 Noticias debido a los graves incendios que azotan España y mantienen a todo el país en vilo.

Los fuegos dejan ya varias víctimas mortales, heridos, pueblos totalmente calcinados, bosques arrasados y personas que lo han perdido absolutamente todo. Además, muchos de ellos permanecen todavía sin control.

Ante esta situación, el titular del departamento de Interior ha actualizado los últimos datos y ha reconocido que estamos ante una de las peores emergencias de los últimos años. "Tenemos 21 grandes incendios, con sistema operativo 2, con una climatología adversa y desgraciadamente mañana no tendremos unas condiciones meteorológicas positivas para paliar esta situación", ha indicado Marlaska, añadiendo que a partir del lunes se prevé que la ola de calor remita y mejore la situación.

"Las Comunidades afectadas lo están viendo y también es responsabilidad de ellas"

En cuanto a la declaración de emergencia, el ministro ha asegurado que no hay razón objetiva para que el Gobierno asuma las competencias ante esta oleada de incendios. "El Gobierno podría asumir la competencia si fuera de interés nacional. Para ello las Comunidades Autónomas afectadas podrían solicitar la misma si entendieran que ellas no fueran capaces de la gestión. Estamos trabajando de una forma coordinada y no observamos que haya una razón objetiva para asumir la competencia. Tampoco las propias Comunidades lo están viendo. Esto también es responsabilidad de ellas", ha dicho.

Ante la pregunta de Matías Prats, sobre la petición de más medios por parte de las Comunidades, que se ven superadas y solicitan efectivos, el ministro ha insistido en que "el Gobierno está haciendo todo lo que las comunidades le piden".

Consejos

Antes de finalizar la entrevista, Fernando Grande- Marlaska ha pedido prudencia y ha lanzado varios consejos a la ciudadanía. "Están en riesgo vidas. Sigan las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado y tengan especial atención mañana que es día de operación retorno. Estén informados y eviten las zonas de incendios", ha concluido.

68 personas confinadas en Ourense

Una de las comunidades más afectadas por los incendios es Galicia. En la provincia de Ourense cerca de 100 personas continúan confinadas de forma preventiva, según la información actualizada del servicio de emergencias del 112 de Galicia. Asimismo, el servicio de emergencias ha trasladado que no ha habido más evacuaciones desde ayer.

Y es que durante el viernes, varios pueblos fueron confinados, aunque todos ellos de forma preventiva después de que Es-Alert emitiera un mensaje que apelaba a la ciudadanía a no acercarse a la zona de fuegos y a evitar desplazamientos. De esta manera, al confinamiento de A Madalena se sumaba el deCarballal y el de Roblido.

Además, también de manera preventiva, se llevaba a cabo la evacuación de una residencia en A Rúa, con más de un centenar de residentes, y el confinamiento de la de Chandrexa de Queixa, cuyos residentes ya fueron desalojados esta semana, aunque habían podido volver a su centro.

Carreteras cortadas

Y en cuanto a las infraestructuras la situación también es caótica. Según los datos de la DGT, hay 16 carreteras, dos de ellas nacionales, que siguen afectadas por los incendios forestales en Castilla y León y Extremadura.

Concretamente, la carretera nacional N-630 está interrumpida al tráfico en dos puntos a su paso por la provincia de Cáceres. Dicha carretera está cortada en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia, y en sentido Sevilla a la altura del Casar de Cáceres. La segunda carretera nacional cortada es la N-621, en ambos sentidos entre Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina, en la provincia de León.

En lo relativo a las secundarias, está cortada la AV-600 en Villacastín (Ávila), la LE-5228 en la localidad leonesa de Solas de los Barrios-Bouzas en sentido Corporales, y la LE-164, en esa misma provincia en ambos sentidos en Yebra-Llamas de Cabrera.

En la provincia de Salamanca, no se puede circular en la DSA-370 en El Payo, en Segovia en la SG-500 en Villacastín hacia Ávila, y en Zamora en la ZA-102 en Villanueva de la Sierra-Barcajo.

Las Comunidades piden más medios

Los presidentes de las Comunidades Autónomas afectadas piden más medios ante la oleada de incendios.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que desde el primer momento sigue junto a representantes de su Gobierno la evolución de los incendios, ha anunciado que en el próximo Consello de la Xunta se aprobarán las primeras ayudas para los afectados por los incendios forestales.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, exige más medios puesto que la situación de las comunidades autónomas es "excepcional". A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Moreno ha puesto de manifiesto que el Gobierno central "debe poner todos sus medios a disposición de las comunidades autónomas para luchar contra los incendios".

Desde Extremadura, la presidenta María Guardiola informó de una conversación directa con Pedro Sánchez para abordar la complejidad de los incendios en su comunidad. En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comunicó con la conselleira de Medio Rural de Galicia, María José Gómez, tras recibir su solicitud de reforzar los medios, incluyendo el despliegue militar.

Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó ayer formalmente la intervención del Ejército ante lo que considera una situación crítica en todo el país. A través de la red social X, expresó su preocupación por el desvío de recursos de Madrid a otras zonas, lo que estaría poniendo en riesgo el operativo regional.

