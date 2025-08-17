Streaming en directo: Pedro Sánchez: "Desde el Gobierno vamos a proponer un gran pacto de Estado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este domingo, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León. Aquí, se ha reunido con los presidentes de estas dos Comunidades Autónomas y con responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que están desplegados en ambos sitios desde que tuvieron lugar los incendios.

Sánchez ha iniciado su comparecencia trasladando las condolencias por las personas fallecidas como consecuencia de los incendios y la solidaridad con las víctimas, heridos y con todos los que han visto como su forma de vida ha sido arrebatada por el fuego. Acto seguido, ha puesto en valor la profesionalidad y el oficio de los servidores públicos. "El Estado somos todos. Ante crisis tenemos que actuar de forma unida y coordinada", ha dicho, advirtiendo de que quedan días complejos puesto que la meteorología no acompaña.

Ante esta situación que atraviesa nuestro país, el presidente ha mostrado el compromiso del Gobierno de España y ha asegurado que desde Protección Civil se darán todos los recursos para extinguir los incendios. "Desde el sistema nacional de Protección Civil daremos todos los recursos que sean necesarios para perimetrar y extinguir cuanto antes los incendios que asolan la provincia de Ourense", ha anunciado, al tiempo que ha avanzado que "hoy mismo la propia UME ha dado el consentimiento a que haya 500 efectivos más del Ejército de Tierra y se desplegarán en los distintos incendios del territorio. Veremos cuántos pueden llegar a Galicia para dar respuesta efectiva a la solicitud de la Xunta de Galicia", ha dicho.

Emergencia climática

En cuanto a la intencionalidad de los incendios, Pedro Sánchez ha sido rotundo. "No puede haber impunidad. Aquellas personas encargadas de los incendios tienen que rendir cuentas ante la justicia", al tiempo que ha dicho que hay que hacer una reflexión de fondo para dar respuestas claras a problemas cotidianos.

En este sentido, ha asegurado que "tenemos respuestas claras a problemas que nos están afectando ya en el día a día con independencia de cuál sea la estación del año", ha asegurado, indicando que "la respuesta clara a tener incendios ahora de esta magnitud, a tener danas en otoño o en invierno, es que la emergencia climática es cada vez más grave y acelerada especialmente en sitios como la península ibérica. Lo viene advirtiendo la ciencia desde hace mucho", ha dicho, al tiempo que ha recordado que el Gobierno, en el primer Consejo de Ministros de 2018, la primera medida que tomó fue decretar la emergencia climática en todo el Estado", ha recordado.

Pacto de Estado

Así las cosas, el presidente ha anunciado la propuesta de un gran pacto de Estado para mitigar y adaptar la emergencia climática. "Esto atañe a todas las administraciones públicas, a los grupos parlamentarios, al conjunto de la sociedad civil, a la ciencia..., en definitiva, al conjunto del país. La respuesta a los incendios que asolan está ahí, vamos a darla: se extinguirán los incendios, se abordará la reconstrucción de todas las zonas afectadas, pero debemos hacer una reflexión de fondo más garantista y más segura ante la aceleración de los efectos de la emergencia climática", ha avanzado.

Comptencias

Y en cuanto al rifirrafe de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, Pedro Sánchez ha insistido en que las comunidades "son las competentes en la extinción de incendios".

Ola devastadora de incendios forestales

En ambas provincias la situación sigue siendo crítica: en Galicia y en Castilla y León se registran 39 incendios activos. Tan solo en León se registran 25 focos activos. Por el momento, hay 24 localidades evacuadas y más de 1.400 personas desplazadas.

En Galicia, los incendios han arrasado más de 42.000 hectáreas en la provincia de Ourense. Asimismo, 68 personas continúan confinadas en sus viviendas en distintos municipios de la provincia debido al avance de las llamas.

En cuanto a la situación de las carreteras, trece siguen cortadas. Entre ellas, los tramos de la N-621 y la N-525 permanecen cortadas.

