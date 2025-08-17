El Rey visita esta tarde el Cuartel General de la UME para conocer su despliegue en los incendios

El Rey Felipe VI visitará a primera hora de esta tarde el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencia para recibir la última información sobre el despliegue de efectivos en las tareas de extinción de los incendios.

Durante la semana el Rey ha estado en contacto con el Gobierno y con los presidentes de las Comunidades Autónomas afectadas por los incendios para recibir la última hora. Muy concretamente ha hablado con los presidentes de Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón.

Despliegue militar

Más de 1.400 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentran desplegados en ataque directo, otros 2.000 están en misiones de apoyo y hay 450 medios activados de dicha unidad.

Por su parte, el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio está intensificando su labor en la lucha contra los fuegos.

Haciendo balance en lo que va de semana, este grupo ha realizado más de 375 horas de vuelo y 1.077 descargas. A ello hay que sumar personal especializado en apoyo a hidroaviones, como pilotos, mecánicos o copilotos, analistas y demás efectivos.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Desde el Ministerio del Interior se han movilizado a más de 5.000 agentes de Guardia Civil y más de 350 efectivos de Policía Nacional. Están en coordinación permanente con medios del Ministerio para la Transformación Ecológica y Reto Demográfico y de la UME.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com