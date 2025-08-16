Sánchez preside desde Lanzarote la coordinación contra los incendios y viaja este domingo a Ourense y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reapareció este sábado tras ocho días de incendios forestales para presidir desde su residencia en Lanzarote la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD). Este domingo interrumpirá sus vacaciones para desplazarse a Ourense y León, donde mantendrá reuniones con responsables de los dispositivos de extinción en las zonas más afectadas.

En el encuentro, Sánchez fue informado de la situación de los 19 incendios que requieren apoyo estatal y de la llegada de dos aviones cisterna Canadair procedentes de Italia, aportados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que comenzarán a operar este domingo. El sistema europeo Copernicus también ha empezado a enviar imágenes de satélite de las áreas más castigadas para facilitar la evaluación de daños.

El Ejecutivo subrayó que todos los recursos estatales se encuentran a disposición de las comunidades autónomas. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se han desplegado más de 50 medios aéreos, 10 brigadas BRIF con 600 efectivos, cuatro equipos EPRIF de prevención integral y siete unidades móviles de análisis y planificación.

1.400 militares de la UME

El Ministerio de Defensa mantiene a más de 1.400 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en ataque directo, otros 2.000 en misiones de apoyo y 450 medios activados. El 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio ha realizado en lo que va de semana más de 375 horas de vuelo y 1.077 descargas de agua, mientras que el Ejército de Tierra ha reforzado con treinta patrullas de la Brilat desplegadas en Galicia.

Desde Interior se han movilizado más de 5.000 agentes de la Guardia Civil y 350 de Policía Nacional en labores de coordinación con la UME y Transición Ecológica. A esta red se suman medios de Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

La magnitud de los incendios ha afectado incluso a las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y Galicia. Ante ello, se activó el acuerdo con Cruz Roja para atender a los viajeros, asistiendo ya a 13 personas en A Coruña y a 35 en Santiago de Compostela.

Agradece "el esfuerzo y la dedicación"

Sánchez agradeció "el esfuerzo y la dedicación" de todos los equipos de emergencias y coordinación en distintos puntos del país, y recalcó que el Gobierno seguirá trabajando "con todos los recursos disponibles" para combatir los incendios que arrasan varias comunidades.

