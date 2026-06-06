La joven Andreeva ya respira tranquila: campeona de Roland Garros y fundida en un emotivo abrazo con Conchita Martínez

Mirra Andreeva ya tiene su primer Grand Slam. Una de las tenistas llamadas a dominar el circuito femenino en la próxima década se ha proclamado campeona de Roland Garros tras imponerse en la final a la sorpresa del torneo, la polaca Maja Chwalińska por 6-3 y 6-2.

Tercera más joven de este siglo en ganar un grande

Un triunfo más que merecido de la joven rusa de 19 años, entrenada y moldeada desde hace años por la leyenda del tenis español, Conchita Martínez, quien ha hecho de Andreeva una de las mejores jugadoras del circuito en apenas un año. La número 8 del mundo ya había conquistado títulos tan importantes como Dubái e Indian Wells, ambos de categoría WTA 1000, además de dos 500 y un 250. Precisamente hace unas semanas cayó en la final del Mutua Madrid Open ante la ucraniana Kostyuk.

Triunfo cómodo: Andreeva impuso su poca experiencia

En la final de este sábado impuso su poca experiencia ante una tenista que, pese a ser cinco años mayor, nunca se había visto en instancias tan altas en un Grand Slam. Dos breaks iniciales en cada set encarrilaron un cómodo triunfo de la de Krasnoyarsk, que resolvió el duelo en algo más de hora y veinte. Andreeva se arrodilló en la tierra parisina tras finiquitar el partido con un winner y soltar una losa que ella misma se puso demasiado pronto. Ferro, Bassols, Bouzkova, Teichmann, Cirstea, Kostyuk y la propia Chwalińska han sido víctimas del tenis de la pupila de Conchita, con quien se fundió en un emotivo y profundo abrazo.

Además, se convirtió en la tercera tenista más joven de este siglo en ganar un grande, y seguro que no se quedará ahí. Afirmación que hay que coger con pinzas en un circuito femenino con muchas campeonas de Grand Slam en los últimos años, pero de las cuales muy pocas se han establecido en la verdadera élite. Kenin, Stephens, Andreescu, Raducanu, Vondrousova también fueron campeonas de mayor...

Fue precisamente en Roland Garros cuando saltó a la cama con 17 años al eliminar a Aryna Sabalenka en cuartos de final. 2025 fue el año de asentarse en la élite con dos cuartos de final en Roland Garros, Wimbledon y dos títulos WTA 1.000. Ya este año comenzó ganando dos trofeos, Adelaida y Linz, pero antes cayó en los cuartos de Australia. Sus opciones en tierra pueden ser muchas teniendo en el box a toda una entrenadora que ganó 19 de sus 33 títulos en tierra, que jugó la final de Roland Garros en 2000 y las semifinales en 1994, 1995 y 1996, llegando hasta en siete ocasiones a cuartos de final en París. Su mayor logro fue el campeonato de Wimbledon en 1994

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