Wimbledon le quita el número 2 a Nadal y se lo da a Federer

El torneo de Wimbledon confirmó este miércoles la posición del suizo Roger Federer como segundo cabeza de serie y la de Rafael Nadal como tercero, pese a ser el español el actual número dos del mundo. La fórmula que aplica el tercer Grand Slam de la temporada permite al suizo superar al español y evitar un cruce con el serbio Novak Djokovic, primer favorito al título, hasta la final.

¿Qué fórmula utiliza Wimbledon?

Esta fórmula, que solo se utiliza en Wimbledon gracias a un acuerdo con la ATP, tiene en cuenta el ránking a fecha de 24 de junio de 2019, a ello le suma el 100 % de los puntos ganados en el último año en hierba y el 75 % de los puntos en el mejor torneo sobre pasto. Con esto sobre la mesa, el título que Federer consiguió la semana pasada en Halle (Alemania) le permite superar al español en la posición de favoritos, ya que Nadal en los últimos doce meses solo ha disputado Wimbledon sobre la superficie verde.

No será la primera vez que le ocurre esta situación al balear ya que, por ejemplo, el año pasado, se vio relegado como segundo cabeza de serie, pese a llegar al 'All England Club' como número uno del mundo. En esa ocasión no tuvo incidencia en el cuadro, pero esta vez puede provocar que Nadal se cruce con Djokovic en semifinales.

Otro de los afectados por la particular regla de Wimbledon, introducida en 2001, ha sido el austríaco Dominic Thiem, quien pasa del cuarto lugar al quinto. El más beneficiado ha sido el sudafricano Kevin Anderson, finalista el año pasado, quien pasa del octavo al cuarto lugar.

La lista femenina se presenta sin cambios porque Wimbledon, salvo alguna excepción, sigue la lista WTA, y así la australiana Ashleigh Barty es la cabeza de serie número uno, mientras que la española Garbiñe Muguruza es la número 26.