Vagnozzi, entrenador de Sinner: "Su mayor cualidad es querer a su lado a personas que le digan lo que no quiere oír"

Jannik Sinner se coronó hace solo unos días con su segundo Wimbledon y el quinto grand slam de su carrera con tan solo 24 años, cumplirá 25 el próximo 16 de agosto. El de San Cándido ha progresado en su tenis y su juego en las últimas temporadas para lograr escalar hasta el número 1 de la ATP y convertirse, junto a Carlos Alcaraz, en el gran dominador del circuito. A las puertas de la gira de cemento de Estados Unidos, con el US Open en el horizonte (del 30 de agosto al 13 de septiembre), Simone Vagnozzi, uno de los entrenadores de Sinner, ha desvelado cómo es trabajar con el tenista de San Cándido.

El extenista italiano y ahora en el equipo del número 1 del mundo comienza explicando, en una entrevista con Corriere Della Sera, cómo conoció a Sinner y su primera impresión sobre el ue entonces era una talentosos tenista de tan solo 20 años.

"Su mánager es mi padrino, Alex Vittur y nos conocemos de toda la vida. Jannik vino al garaje de Cecchinato en Montecarlo y luego estuvo la final en la que jugó contra Travaglia, a quien yo seguía en ese momento, en Melbourne. Cuando Sinner decidió separarse de Piatti, Vittur me llamó para entrenarle. Era 2022. Me pusieron a prueba pero, evidentemente, funcionó", recuerda Vagnozzi.

"Quedó claro de inmediato que tenía un talento poco común, pero también un gran deseo de hacerlo bien. Ya estaba centrado, concentrado en lo que hacía. Era el número diez del mundo a los veinte años. Ya era un fenómeno, pero estaba claro que estaba listo para ir más allá. Y lo conseguimos", indica el entrenador de Sinner.

Simone Vagnozzi apunta que, junto a Darren Cahill, le aportaron "flexibilidad" ya que Sinner era "una persona bastante rígida".

"En la pista sabía jugar excelentes puntos, pero carecía de la dimensión táctica, la conciencia de las características de los rivales y, por tanto, la flexibilidad con la que enfrentarse a ellos. Pasar del décimo al primer puesto en el ranking es muy difícil, como escalar la cima más alta. Y era muy bueno mejorando mucho, con la inteligencia de la disposición a perfeccionar un talento natural y dominante", explica Vagnozzi.

"Si pienso en Jannik hace cinco años, cuando empezamos, hoy lo veo completamente diferente"

El extenista italiano y entrenador de Sinner detalla las principales cualidades del tenista de San Cándido.

"Para convertirte en líder tenías que mejorar muchas cosas. Ya era muy fuerte, pero necesitábamos fortalecer la dimensión física y muscular, trabajar el aspecto mental. Si pienso en Jannik hace cinco años, cuando empezamos, hoy lo veo completamente diferente", asegura Simone Vagnozzi.

El entrenador del número 1 del mundo explica las cuestiones en las que mejoró Sinner.

"El servicio diferente, la gestión del punto, la seguridad de la red, la facilidad para elegir amortiguar: todo ha crecido y cambiado. Por supuesto, se aprende con la experiencia. Pero hay mucho esfuerzo, mucho estudio, mucha dedicación por su parte. Jannik tiene un gran deseo de aprender y mejorar", destaca Vagnozzi en la entrevista en la entrevista con Corriere Della Sera.

"¿Es Sinner un trabajador incansable? Sí, realmente aterrador. Quizá en cinco años le he tenido que motivar dos o tres veces. Siempre es el primero que quiere sacrificarse para mejorar y es muy bueno escuchando. La presunción de que tendría derecho a poseerlo no la habita. Aunque le tomes duro después de un partido, lo piensa al día siguiente, reacciona y acepta lo que le has dicho. Su mayor cualidad es querer a su lado a personas que le digan lo que no quiere oír", desvela Simone Vagnozzi.

El entrenador italiano, en otro orden de cosas, recordó el complicado momento de la suspensión de tres meses por el positivo en clostebol de Sinner.

"Fue una época difícil, sin duda. No entiendes lo que está pasando, porque no tienes la culpa. Pero en el tenis estamos acostumbrados a ver siempre el vaso medio lleno y darle la vuelta a las tortillas. ¿Fuiste eliminado pronto en Roland Garros? Tendrás más tiempo para prepararte para Wimbledon. ¿Te descalificaron? Tienes un periodo para recargar, recuperar energía y arreglar ese aspecto técnico. Así es como salimos del remolino, siempre. Y Jannik es un fenómeno en esto, cuando sale a la cancha borra todo lo que hay fuera, lo elimina. Solo cuenta el partido", explica Simone Vagnozzi.

El entrenador de Sinner también desveló cómo gestiona las derrotas el de San Cándido.

"No todas son iguales. Hay algunas que te ayudan a mejorar. Cuando perdimos contra Alcaraz en Nueva York, nos pusimos allí para cambiar el movimiento del saque y arreglar los aspectos técnicos. El jugador que pierde, si es inteligente, está más dispuesto a trabajar para corregirse. Especialmente si quiere convertirse o seguir siendo el número uno del mundo", reflexiona Vagnozzi.

"En París hacía un calor prohibitivo y él había llegado allí con un estrés físico y mental significativo"

Por último, Simone Vagnozzi dio su opinión sobre el colapso físico que sufrió Jannik Sinner en Roland Garros ante Juan Manuel Cerúndolo.

"No creo que haya una sola causa, hay muchas pequeñas cosas que juntas pueden llevar a estos pequeños colapsos, pero recordemos que ha habido cuatro en los últimos cinco años. Estos tipos no son autómatas. El calor, la fatiga y la tensión pueden combinarse. En París hacía un calor prohibitivo y él había llegado allí con un estrés físico y mental significativo. En resumen, no hay un solo factor, en ese caso nos sería más fácil corregirlo. Tenemos que vivir con estos episodios, esforzándonos por evitarlos", concluye Vagnozzi.