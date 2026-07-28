El sur de Europa arde sin control: preocupan los incendios de Portugal, Francia e Italia

Las olas de calor que han asolado Europa en los últimos meses han favorecido la proliferación de unos incendios de gran magnitud. España sigue en alerta máxima ante los distintos incendios que amenazan a numerosas poblaciones y más de 60.000 personas permanecen evacuadas o confinadas a consecuencia de ellos. Sin embargo el fuego se ha convertido en emergencia nacional más allá de las fronteras de España y el que en Francia han denominado como el 'mega- incendio' de Burdeos sigue consumiendo superficie y aproximándose a la capital del departamento de la Gironda, en la región de Nueva Aquitania.

Las llamas en el suroeste de Francia ya han quemado más de 42.000 hectáreas y los afectados por evacuaciones o confinamientos han superados las 250.000 personas. Y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, presidía el gabinete de crisis celebrado el lunes, e informaba que sus equipos de emergencia se enfrentan a unos 30 o 40 incendios diarios. En la reunión celebrada en el Palacio del Elíseo tratan de poner cifras al coste que están teniendo los fuegos mientras la lucha contra las llamas continúa sin cesar.

"La situación es la más dura vivida jamás", expresaba Emmanuel Macron ante el que es el peor desastre de este tipo registrado en medio siglo.

Los jefes del operativo insisten en que el incendio aún no está controlado y la periferia de Burdeos sigue en alerta máxima. Eso sí, puntualizan que la situación ha mejorado gracias principalmente al trabajo de una veintena de aviones cisterna que se suman a los numerosos más de 2.500 bomberos. Aun así subrayan que las tareas de extinción se alargaran varias semanas más. Preocupa seriamente que el fuego alcance la ciudad aunque los esfuerzos de los efectivos ha conseguido mantener a 15 kilómetros del frente más activo los límites de la ciudad. El foco de Las Landas ha quedado bajo control pero no bajan la guardia dado que, igual que en España, las condiciones meteorológicas se complican con la llegada de una nueva ola de calor que aumente de nuevo la virulencia de las llamas.

España mira de reojo a Portugal

Otros incendios avanzan sin control a lo largo de todo Portugal. Varios preocupan seriamente por la amenaza de que pasen la frontera, al norte con Pontevedra; en el extremo noreste del país luso cerca del límite con Zamora; y también , con un riesgo algo menor, al este, por Salamanca.

Italia no es ajena al fuego

En torno a 400 turistas han sido evacuados en el entorno de Gargano, en el sur de Italia, con las llamas rodeando una zona turística costera. El viento y las altas temperaturas complican considerablemente la situación, con el recuerdo constante del gran incendio que asoló la región en 2007.

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