La cifra de evacuados o confinados ya alcanza las 200.000 personas entre los incendios de Ávila, Madrid, Toledo y Castellón

La situación en Ávila, Madrid, Toledo y Castellón sigue siendo estremecedora. El fuego continúa avanzando y ningún incendio está controlado. Si sumamos el total de personas afectadas o confinadas la cifra alcanza a 200.000 personas entre las cuatro provincias y ya han sido cortadas 47 carreteras.

La situación en Ávila

En Ávila se han evacuado 60.000 personas y muchos han sido trasladados hasta la Escuela Nacional de la Policía. Allí se han acogido a unos 700 vecinos desalojados y a 100 efectivos encargados de realizar las labores de extinción. Algunos de ellos, ya han empezado a marcharse a segundas residencias o viviendas de familiares. Todos llevan fuera de sus casas desde el pasado jueves. Unas 40.000 personas aún no saben cuándo podrán volver a casa. Los vecinos de Ávila se sienten olvidados: "No tenemos nada, lo estamos perdiendo todo", expresa un joven.

¿Cómo está la situación en la Comunidad de Madrid?

En la Comunidad de Madrid hay 38 localidades evacuadas, 7 confinadas con un total de 35.000 personas evacuadas y unas 22.000 personas confinadas. Los incendios, en esta región, tanto el de pantano de San Juan como el de Cadalso de los Vidrios son focos activos y sin estabilizar. Sobre todo, preocupa el avance del de Pantano de San Juan hacia Valdemaqueda donde el Ministerio del Interior a través del sistema ES-Alert ya ha pedido la evacuación de los vecinos. En estos momentos, los cerca de 900 vecinos del pueblo, ya han sido desalojados.

El incendio ya ha quemado más de 30.000 hectáreas. El ministro del Interior Grande-Marlaska afirma que "tenemos los medios, pero vamos despacio". Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso declara que "los cuerpos han estado trabajando, jugándose la vida para defender casas".

En el polideportivo de Villamanta (Madrid), los ciudadanos se encuentran a la expectativa y no saben si podrán volver a sus casas. El alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral, desesperado, ha expresado: "Necesito que la gente entre y llore sus pérdidas. Hay gente que lo ha perdido todo". Sus vecinos, preocupados, le han expresado que solo llevan lo puesto.

Además, los vecinos 1.400 vecinos de la urbanización del Encinar del Alberche se sienten abandonados. La presidenta de la comunidad de propietarios, Emilia López, se lamenta: "Necesitamos información, y, sobre todo, que se impliquen. Hay gente desalojada que ha perdido la casa". En total hay 230 casas afectadas.

¿Y en Toledo?

En cuanto al incendio de Almorox (Toledo), afecta simultáneamente a los incendios de Madrid y Ávila. Actúa como punto de unión entre los incendios de Madrid y Ávila, lo que lo convierte en un punto estratégico para evitar que todos los incendios se fusionen. En concreto, este de Almorox es uno de los más complicados de combatir, entre otros motivos, por el viento. Los vecinos están desesperados porque no pueden dar de comer a sus animales y temen que se mueran. A estas horas, hay unos 6.200 evacuados y 3.800 confinados.

¿Cómo está afectando el incendio a Castellón?

En Castellón se han calcinado 7.000 hectáreas en un perímetro de 77km y se desconocen las causas del incendio. Hay unos 16.000 evacuados y unos 75.000 confinados entre las poblaciones de la Vall d’Uixó, Onda y Betxí. Muchos de los afectados están pasando su tercer día en el pabellón municipal de Moncofa, con las necesidades básicas cubiertas. En Betxí algunos vecinos han podido volver a casa a recoger lo necesario.

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