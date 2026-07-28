Zidane, nuevo seleccionador de Francia: "Estoy listo para afrontar el desafío"

Zinedine Zidane ha sido presentado este martes como nuevo seleccionador francés hasta después del Mundial 2030. El exentrenador del Real Madrid toma el relevo de Didier Deschamps y afronta el reto de llevar a Les Bleus a ganar su tercera Copa del Mundo, tras haber jugado la final de Qatar 2022 y caer ante España en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

"Estoy listo para afrontar el desafío", aseguró Zidane, que explicó estar "feliz" de haber aceptado el único puesto que quería ocupar tras dejar el banquillo del Real Madrid.

"He tenido ofertas estos cuatro o cinco años para tomar un club, las he rechazado todas por la selección. Era lo único que quería hacer tras mi experiencia con el Madrid", aseguró el exfutbolista marsellés.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, compareció junto a Zidane en la sede del organismo en París e hizo oficial la noticia que todo el mundo ya conocía. A sus 54 años, Zidane regresa 20 años después a la selección francesa, su último partido como jugador fue en la final del Mundial 2006 ante Italia.

"Para mí esto es un sueño, puedo decir que he tenido proposiciones estos cuatro cinco años de clubes y les he rechazado porque solo quería ir a Francia, era lo único que quería hacer. Recorrí todo el camino como jugador y lo voy a dar todo para seguir ganando. Quiero felicitar a Deschamps y todo su staff, bravo por todo lo que has hecho. Solo queremos ver a Francia ganar y voy a poner toda mi energía por este equipo", apuntó Zidane.

"¿Mi estilo? Lo veréis pronto, en septiembre lo explicaré mejor y tendremos tiempo. Me anima el juego, yo era un 10 y a mí lo que me anima es ir marcar goles, el juego, 25 años en España y sabéis eso lo que quiere decir. Empecé con Francia, en el campo era un líder en el campo y ahora creo que puedo serlo como seleccionador. Esto es lo que quería hacer, yo hice todo hasta llegar a la absoluta y es lo más bonito que me ha pasado, hasta ganar en el 98 la Copa del Mundo, y hoy estos cuatro o cinco años he estado esperando este día. Estoy emocionado, esto es muy fuerte para mí, estoy feliz", apuntó el genial exfutbolista galo.

Zinedine Zidane reiteró que su único deseo era entrenar a la selección francesa y que llegó a un acuerdo con Diallo el pasado mes de febrero.

"Siempre vi a este equipo de Francia como aficionado pero también como un futuro seleccionador. No lo voy a esconder. Me dije que la única cosa que quería hacer después del Madrid era esto. Una vez que Didier tomó su decisión, desde ese momento me animé a poder ser el siguiente, y es lo que hemos hecho. Vi al presidente en febrero y llegamos a un acuerdo", ha detallado Zidane.

"No solo está España, hay que ganar a todos"

El nuevo seleccionador francés fue preguntado por España, actual campeona del mundo y que ha eliminado al combinado galo en los tres últimos torneos (Eurocopa 2024, Nations League 2025 y Mundial 2026).

"No solo está España, hay que ganar a todos. A España le conozco bien pero la prioridad es Turquía que es mi primer partido. Voy a poder estar tres semanas con los jugadores y eso es casi inédito y está muy bien", apuntó Zidane.

"España sé que es un partido complicado, porque cuando ves el resultado no ha pasado como se esperaba pero puede pasar. Pero el día que me enfrente a España habrá que hacer cosas como las siento, pero ahora pienso en Turquía", insistió el marsellés.