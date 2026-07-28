Tebas responde a Infantino: "La transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio"

Las palabras de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, criticando a todos los que han cuestionado algunas cuestiones del último Mundial 2026 han sido respondidas por Javier Tebas, quien no ha dudado en asegurar que el mensaje del máximo dirigente del fútbol mundial es "patético".

"Hoy Gianni Infantino ha escrito un patético mensaje en su cuenta de Instagram y en las cuentas de FIFA. Nadie discute que el fútbol sea emoción y unión. Pero la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas nunca son odio; son una obligación. Las instituciones fuertes no desacreditan a quienes preguntan, responden a las preguntas", asegura Javier Tebas.

El presidente del fútbol español acaba su respuesta a Infantino dejando una reflexión y preguntándose la razón por la que el presidente de la FIFA emplea un "tono tan defensivo".

"Y una reflexión, Gianni: cuando un dirigente dedica un mensaje entero a descalificar a quienes ejercen un escrutinio legítimo, es inevitable preguntarse... ¿por qué precisamente ahora? ¿Hay algo que explique un tono tan defensivo? ¿Esta pasando algo que desconozcamos?", concluye el presidente de LaLiga.

Infantino pasa facturas a los críticos

Este mismo lunes, Infantino eludió las críticas dirigidas a la FIFA por la organización del reciente Mundial y respondió con que el fútbol es "más grande que el odio" propagado por sus detractores.

"Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto", señaló Infantino.

"Lamento que los partidos hayan terminado ya y lamento que os hayáis perdido toda esa alegría y ese espíritu de unión. Lamento que estuvierais tan consumidos por el odio y las críticas que os lo perdiérais todo", espetó Infantino a los críticos.