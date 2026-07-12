Sinner se reencuentra con la gloria en Wimbledon y levanta el quinto Grand Slam de su carrera

Jannik Sinner apagó la rebelión de Zverev para reencontrarse con la gloria y enlazar su segundo título consecutivo en Wimbledon, su quinto Grand Slam y el primero en el último año natural (el último fue precisamente en Wimbledon 2025).

Sinner 'vuelve' un año después

El italiano, número 1 del mundo y que venía del duro golpe de caer en tercera ronda de Roland Garros por un golpe de calor, recuperó su mejor versión para frenar a un Alexander Zverev, 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, que llegaba en estado de gracia tras ganar Roland Garros -primer Slam de su carrera- encadenar 13 victorias consecutivas en major y que comenzó golpeando primero adjudicándose el primer set de la final en el tie-break.

Sinner se presentó en la final tras arrasar a Djokovic en semifinales (triple 6-4) y despachar a todos sus rivales en tres sets, a todos menos al primero, a Kecmanovic, quien llegó a ponerse 2-1 arriba en sets. El de San Candido cedió el primer parcial de la final pero calmó los nervios imponiéndose en el desempate del segundo e igualando una final que se le empezaba a hacer bola al alemán.

El mejor Zverev de siempre

Zverev, 'sin' presión y aceptando el favoritismo de su rival, ya había jugado el mejor Wimbledon de su carrera hasta la fecha tras certificar el pase a cuartos de final ganando a Lehecka (su mejor resultado hasta la fecha era la cuarta ronda). Desde ahí creció aplastando a un Fritz -el americano enlazaba ocho victorias consecutivas- en cuartos, a la sensación del torneo Arthur Fery en semifinales y llegando a competir de tú a tú y durante toda la final al mejor tenista del mundo. Como muchos esperaban, ganar su primer major le ha permitido hacer 'clic', a nivel tenístico -ya es mucho más agresivo- y especialmente en el aspecto mental.

Una cosa no quita la otra, porque el germano ha encajado este domingo su décima derrota consecutiva ante Sinner, además de haber caído en una nueva final de Grand Slam ( US Open 2020, Roland Garros 2024 y Open de Australia 2025): "Eres el mejor del planeta, no me caes bien, me has ganado 10 veces seguidas", le dijo al transalpino tras la final. Eso sí, todo sabe muy diferente tras haber roto su techo en París hace apenas unas semanas. Alexander sigue creciendo.

Quinto Slam del italiano

La victoria del italiano en el All England Club devuelve a la gloria al número 1, que apenas ha cedido este estatus durante unas semanas en el último año, pero que no ganaba un Grand Slam precisamente desde que lo hiciera en este mismo escenario en 2025 (en US Open 2025 cayó en la final ante Alcaraz, en Australia 2026 ante Djokovic en semifinales y en Roland Garros el calor le pasó una mala jugada ante JM Cerúndolo). Quinto slam para Jannik, que se queda a dos de Carlos Alcaraz, ausente en Roland Garros y Wimbledon y que espera llegar al US Open.

Wimbledon ya es de Alcaraz y Sinner

La hierba del All England Club, quien fuera propiedad casi en exclusiva de Federer y Djokovic en las últimas dos décadas, secundados por Nadal y Murray, ya es territorio de los dos mejores tenistas del planeta: Alcaraz en 2023 y 2024 y Sinner en 2025 y 2026.

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