Comparecencia de Pedro Sánchez, streaming en directo: El presidente hace balance del año desde la Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará este martes el balance del curso político en el que defenderá que, a pesar de las dificultades para alcanzar acuerdos, la legislatura aún tiene recorrido y quedan medidas por llevar a cabo antes de las elecciones en 2027.

Sánchez comparecerá en el Palacio de la Moncloa tras la última reunión del Consejo de Ministros antes de la pausa veraniega y en la que se aprobarán medidas como la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias los territorios afectados por incendios forestales en los últimos días. Entre ellos, los que se han propagado en las comunidades de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Esta decisión permitirá recibir ayudas del Estado tras la evaluación de los daños. Además, se aprobará un paquete de iniciativas de mayor protección para los trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo debido a los incendios.

El Gobierno tenía previsto también aprobar un real decreto ley sobre vivienda que, finalmente, ha sido pospuesto a septiembre tras comprobar que no contaba con los apoyos suficientes en el Congreso.

Sánchez, según fuentes del Ejecutivo, resaltará de nuevo los buenos datos económicos de España y reiterará el compromiso total contra la corrupción, asunto que ha marcado gran parte del curso político por la serie de casos que han afectado al PSOE y al Ejecutivo.

En ese contexto, está previsto además que el Consejo apruebe el proyecto de ley orgánica de integridad pública, y un anteproyecto para proteger de posibles represalias a los trabajadores que denuncien casos de corrupción en su empresa.

La agenda de la reunión incluye también ayudas por importe de 45 millones de euros para alojamientos universitarios asequibles. Son medidas que las fuentes citadas han destacado que evidencian que se sigue dando contenido a la legislatura cuando se está a punto de entrar en su último curso político. Un curso en el que Sánchez reiterará que, pese a ser consciente de la dificultad para ello, el Gobierno intentará sacar adelante unos nuevos presupuestos.