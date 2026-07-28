Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Balance Político

Comparecencia de Pedro Sánchez, streaming en directo: El presidente hace balance del año desde la Moncloa

Sánchez hace balance de un curso político en un contexto de dificultades para alcanzar acuerdos y un final marcado por los incendios.

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará este martes el balance del curso político en el que defenderá que, a pesar de las dificultades para alcanzar acuerdos, la legislatura aún tiene recorrido y quedan medidas por llevar a cabo antes de las elecciones en 2027.

Sánchez comparecerá en el Palacio de la Moncloa tras la última reunión del Consejo de Ministros antes de la pausa veraniega y en la que se aprobarán medidas como la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias los territorios afectados por incendios forestales en los últimos días. Entre ellos, los que se han propagado en las comunidades de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Esta decisión permitirá recibir ayudas del Estado tras la evaluación de los daños. Además, se aprobará un paquete de iniciativas de mayor protección para los trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo debido a los incendios.

El Gobierno tenía previsto también aprobar un real decreto ley sobre vivienda que, finalmente, ha sido pospuesto a septiembre tras comprobar que no contaba con los apoyos suficientes en el Congreso.

Sánchez, según fuentes del Ejecutivo, resaltará de nuevo los buenos datos económicos de España y reiterará el compromiso total contra la corrupción, asunto que ha marcado gran parte del curso político por la serie de casos que han afectado al PSOE y al Ejecutivo.

En ese contexto, está previsto además que el Consejo apruebe el proyecto de ley orgánica de integridad pública, y un anteproyecto para proteger de posibles represalias a los trabajadores que denuncien casos de corrupción en su empresa.

La agenda de la reunión incluye también ayudas por importe de 45 millones de euros para alojamientos universitarios asequibles. Son medidas que las fuentes citadas han destacado que evidencian que se sigue dando contenido a la legislatura cuando se está a punto de entrar en su último curso político. Un curso en el que Sánchez reiterará que, pese a ser consciente de la dificultad para ello, el Gobierno intentará sacar adelante unos nuevos presupuestos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Gobierno aplaza hasta septiembre la aprobación del real decreto de la vivienda

Imagen de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez

Publicidad

España

Pedro Sánchez hace el balance político desde el Palacio de la Moncloa.

Comparecencia de Pedro Sánchez, streaming en directo: El presidente hace balance del año desde la Moncloa

Meritxell Serret

El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret y anula su condena por el referéndum independentista del 1 de octubre

Marlaska atendiendo a los medios

El Gobierno defiende que los medios desplegados en los incendios son suficientes: "Han sido importantísimos"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’
PSOE

Santos Cerdán se saca el carnet de camión y busca una nueva vida lejos de la política

Imagen de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez
Vivienda

El Gobierno aplaza hasta septiembre la aprobación del real decreto de la vivienda

Carles Puigdemont
Puigdemont

Una jueza procesa a tres mossos acusados de ayudar a Puigdemont a huir en 2024

La magistrada aprecia indicios de que actuaron de forma coordinada para protegerlo, ocultarlo y evitar su detención pese a la orden del Tribunal Supremo.

Pedro Sánchez comparece a los medios desde el puesto de mando avanzado en Castellón.
Incendio Castellón

Pedro Sánchez pide precaución ante las "más de 170.000 hectáreas calcinadas": Es "multiplicar por seis el total" respecto al año pasado

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha advertido junto al presidente del Gobierno sobre la posibilidad de que el incendio en Castellón haya sido provocado.

Imagen de Begoña Gómez

Las acusaciones populares piden 13 años de cárcel para Begoña Gómez y que Sánchez y Bolaños declaren como testigos

Feijóo visita el puesto de mando del incendio de Madrid y advierte de que la temporada "no ha hecho más que empezar"

Feijóo visita el puesto de mando del incendio de Madrid y advierte de que la temporada "no ha hecho más que empezar"

Ayuso anuncia un plan de recuperación mientras continúa activo el mayor incendio de la historia de Madrid

Ayuso anuncia un plan de recuperación mientras continúa activo el mayor incendio de la historia de Madrid

Publicidad