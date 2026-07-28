La tasa de paro cae al 9,87% y alcanza el récord de 22,78 millones de ocupados

España ha registrado 22.779.000 millones de ocupados en el segundo trimestre del año, tras sumar 486.000 personas respecto al trimestre anterior un 2,18%. En cuanto al paro, con 2.495.300 desempleados, ha descendido de nuevo un 10% y se sitúa en el 9,87%, su nivel más bajo desde el primer trimestre de 2008, según ha indicado la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el segundo trimestre, subió en 486.000 ocupados, de los que 236.300 eran hombres y 249.700 eran mujeres. Por nacionalidad, la cifra de empleo ha ascendido en 246.000 personas entre los españoles, incluidos los que cuentan con doble nacionalidad, y en 240.000 los extranjeros.

Datos por sectores

Por sectores, la ocupación en los Servicios ha ganado unos 394.000 ocupados; la Construcción ha sumado 60.000; y la Industria, 38.200. Sin embargo, la Agricultura ha descendido en 6.200 personas.

El empleo a jornada completa se ha incrementado en 405.400 personas y el de tiempo parcial en 80.600, según los datos de la EPA del segundo trimestre. Por su parte, el número de asalariados ha crecido en 529.200.

De ellos, los indefinidos han aumentado en 386.900 y los de contrato temporal han sumado 142.300. A pesar de las buenas cifras de empleo, el número de autónomos ha decrecido en 42.900 personas.

Datos en el empleo público y privado

Respecto al empleo privado ha aumentado este trimestre en 501.600 personas, hasta 19.132.100, mientras que el empleo público ha disminuido en 15.600, hasta 3.646.900.

Datos en el último año

En los 12 últimos meses, el empleo ha aumentado en 510.200 personas (un 2,29%), con incrementos de 283.700 hombres y 226.600 mujeres.

Por sectores, el mayor alza ha ocurrido en los Servicios, con 283.000 ocupados más. El empleo a tiempo completo ha crecido en 487.600 personas en los 12 últimos meses y el empleo a tiempo parcial en 22.600. Por su parte, el empleo asalariado indefinido ha crecido en 571.900 personas y el temporal en 34.900.

El Ministerio de Economía destaca que "el empleo que se crea es de calidad y lo impulsa el sector privado". Por comunidades autónomas, el mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Cataluña, con 130.800 ocupados más, en tanto que Canarias ha perdido 25.100.

El paro se sitúa por debajo del 10%

El número de parados ha disminuido este trimestre en 213.300 personas, hasta 2.495.300, con una caída del 7,87% respecto al trimestre anterior. La tasa de paro ha descendido 96 centésimas y se sitúa en el 9,87%, el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2008.

Por sexo, el número de hombres en paro ha decrecido en 67.900 este trimestre y el de mujeres en 145.400. La tasa de paro femenina ha bajado en 1,33 puntos, hasta el 11,02%, y la masculina en 63 centésimas, hasta el 8,84%.

Por nacionalidad, el paro ha descendido entre los españoles y personas con doble nacionalidad en 106.600 y entre los extranjeros en 106.700. El desempleo se ha reducido este trimestre en todos los sectores, con 170.300 parados menos en Servicios; 22.400 menos en Agricultura; 10.900 menos en Industria; y 5.400 menos en Construcción.

Por comunidades autónomas, el mayor descenso ha tenido lugar en Cataluña, en 92.600. El mayor incremento, por el contrario, ha ocurrido en Andalucía, con 5.400 parados más. Islas Baleares ha registrado la tasa de paro más baja este trimestre, en el 6,11% mientras que Andalucía presentó la más elevada, con un 14,56%.

Población activa

La población activa ha crecido en 272.700 personas en el segundo trimestre de 2026 y se posiciona en 25.274.300. La tasa de actividad ha crecido 44 centésimas, hasta el 59,29%.

Por sexo, el número de mujeres activas se incrementó en 104.300 y el de hombres en 168.400.

Por nacionalidad, el número de activos ha ascendido este trimestre en 139.400 entre los españoles y en 133.300 entre los extranjeros. También por nacionalidad, la tasa de actividad entre los españoles ha crecido 29 centésimas, hasta el 57,50%, y la de los extranjeros ha subido 1,13 puntos, hasta el 69,63%. La diferencia entre ambas se debe, concretamente, a la diferente estructura por edades, según precisó el INE.

En términos anuales, la población activa se ha incrementado en 452.500 personas. La tasa de variación anual ha sido del 1,82%.