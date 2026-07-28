Decenas de heridos y nueve desaparecidos en un terremoto de magnitud 7,1 en Japón

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 ha sacudido este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, y obligó a activar una alerta por tsunami, según ha informado la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El seísmo se ha registrado en una zona con elevada actividad sísmica y ha provocado que las autoridades pusieran en marcha los protocolos de emergencia para proteger a la población.

El terremoto ha dejado decenas de heridos y daños en viviendas e infraestructuras, mientras las autoridades han retirado la alerta por tsunami emitida tras el seísmo.

La televisión pública NHK informa de que al menos 50 personas han sido trasladadas a hospitales y la Policía busca a nueve personas con las que no ha logrado contactar. Además, una explosión en un centro comercial ha provocado el derrumbe parcial del edificio. Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevos temblores y continúan evaluando los daños ocasionados.

El seísmo se ha registrado a las 16:27 hora local (07:27 GMT) y ha tenido su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la isla de Kyushu. El temblor se ha dejado sentir con especial intensidad en distintas áreas de la región, donde se ha alcanzado el nivel máximo de la escala sísmica japonesa, un sistema de siete niveles que mide la intensidad del movimiento en superficie y el potencial destructivo del terremoto.

Tras el temblor, la JMA emitió un aviso por riesgo de tsunami para las áreas costeras próximas al epicentro y pidió a los residentes que permanecieran atentos a la información oficial y siguieran las indicaciones de los servicios de emergencia, auqnue la alerta ya ha sido retirada. Por el momento, las autoridades continúan evaluando el impacto del terremoto y no han facilitado un balance de posibles daños materiales o víctimas.

La agencia meteorológica japonesa tiene previsto ofrecer una rueda de prensa para actualizar la situación y facilitar más detalles sobre el alcance del terremoto.

Japón se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta debido a su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde son frecuentes los terremotos de gran intensidad y la activación de alertas preventivas por tsunami.

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