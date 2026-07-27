Los españoles se sienten "extranjeros" en casa con la masificación del turismo

Europa se ha levantado hoy con las imágenes de manifestantes corriendo entre empujones, pelotas de goma y agentes antidisturbios en el centro de Palma de Mallorca. Los vecinos de la que es una de las capitales turísticas del país protestaron este domingo, convocados por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, bajo el lema Mallorca al límit, contra la masificación de visitantes.

Guillem Aloy, vecino de Sant Llorenç des Cardassar, un municipio situado al este de la isla, nos cuenta que "durante muchos años, en Mallorca hubo una relación muy sana con el turismo". Mientras que antes "la gente venía a conocer la isla y su manera de vivir", ahora "muchos no conocen ni nuestra lengua" y "tenemos la sensación de que ya no se interesan tanto por Mallorca, sino por el producto que se ha creado para venderla", lamenta. Esto, sumado a la masificación, "hace que muchos residentes nos sintamos cada vez más extranjeros en nuestra casa y que vayamos perdiendo una parte de nuestra identidad", asegura.

El actor y vecino de Palma, Pau Pascual, quien participó en la manifestación, nos confiesa que se sienten "heridos" por la acción policial, que "asusta solo de verla" y que "no tiene razón de ser". El joven asegura que estaban protestando "pacíficamente para pedir un territorio habitable, que es lo que sufrimos diariamente, año tras año".

La manifestación, que reclamaba un cambio de modelo turístico y denunciaba el impacto del crecimiento del sector sobre la vivienda, el territorio y los servicios públicos, transcurrió de forma pacífica durante todo el recorrido. La tensión apareció al llegar a Ses Voltes, donde estaba prevista la lectura del manifiesto y la Policía había establecido controles de acceso por motivos de aforo. Los organizadores denuncian que se les impidió el paso pese a que el recinto no estaba completo, una situación que derivó en cargas policiales que dejaron ocho personas heridas, entre ellas un fotoperiodista, y unas imágenes que dieron la vuelta a Europa.

Esta reivindicación, que "no es contra los turistas, sino contra un modelo que ha terminado desdibujando la isla", señala Aloy, ha puesto rostro a un debate que hace tiempo que dejó de ser exclusivo de Baleares.

Barcelona, una ciudad "centrada en los turistas"

A más de 205 kilómetros de Palma, las escenas resultan familiares para muchos vecinos de Barcelona, la ciudad más visitada del mundo en 2025.

Arianna Bassols, una vecina de 24 años de la Sagrada Familia, describe como "muy triste e indignante ver como desaparecen cada vez más negocios del barrio para ser sustituidos por tiendas enfocadas exclusivamente a los turistas". Bassols, que vive en el barrio del templo de Gaudí desde que nació, asegura que la capital catalana "se está convirtiendo en una ciudad centrada en los turistas y está perdiendo su esencia y autenticidad".

Una pareja que lleva 50 años en el barrio asegura que el paisaje urbano "ha cambiado por completo". Los vecinos explican que "ya no entran los coches" y reconocen que incluso "evitamos algunas calles". En su opinión, el turismo también ha contribuido a hacer inaccesible la vivienda: "No hay alquileres ya para los de aquí, solo los turistas los pueden pagar".

Por su parte, Antonia Villalobos, vecina de 72 años del Parc Güell, denuncia que "los autobuses van siempre llenos de turistas", algo que "es un incordio para los vecinos" que, como ella, necesitan coger el bus para llegar a casa, en un barrio con tantas cuestas.

Los restauradores piden la "convivencia" entre turismo y residentes

Por su parte, los empresarios del sector recuerdan que millones de personas viven directa o indirectamente de una actividad que representa uno de los principales motores económicos del país. Dos realidades que conviven, ya no solo en verano, sino durante todo el año.

"La gente piensa que el problema de la vivienda es un problema del turismo, y no es así", sostiene el presidente de Restauración CAEB en las Islas Baleares, Alfonso Robledo. A su juicio, la convivencia entre residentes y visitantes pasa por una mejor gestión de los flujos y no por reducir la actividad. "El turismo debe convivir con el residente". subraya.

"Lo que está dañando la imagen de Baleares es el 'no al turismo'. Eso nos está haciendo mucho daño", asegura Robledo. "Si el turista ve que no es bien aceptado, pues deja de venir. Esto nos perjudica muchísimo". Y resume el peso del sector en las islas con una frase: "El turismo para nosotros es todo. Vivimos del turismo. Es importantísimo".

España recibe 36,8 millones de turistas entre enero y mayo

El turismo vive uno de sus mejores y uno de sus peores momentos en España. Nunca habían llegado tantos visitantes internacionales ni el sector había sostenido tanto empleo. Solo entre los meses de enero y mayo de 2026, el país recibió 36,8 millones de turistas internacionales, un 5 % más que en el mismo periodo del año anterior, que dejaron un gasto superior a 50.250 millones de euros, de acuerdo con los datos del Ministerio de Industria y Turismo. A ello, se suma un mercado laboral que supera por primera vez los 3 millones de trabajadores afiliados vinculados a actividades turísticas.

Al mismo tiempo, nunca habían sido tan visibles las voces que cuestionan el coste que ese éxito tiene sobre la vivienda, el espacio público o la vida cotidiana de quienes residen en barrios y municipios sometidos a la fuerte presión turística. Entre quienes piden poner límites al crecimiento turístico y quienes recuerdan que de él dependen millones de empleos se abre un debate sin respuestas sencillas. Mientras tanto, el verano sigue avanzando y las mismas calles que unos recorren con una cámara al cuello son, para otros, el camino de vuelta a casa. Ahí, entre el derecho a viajar y el derecho a habitar, se juega una parte del futuro del modelo turístico español.

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