El Gobierno aplaza hasta septiembre la aprobación del real decreto de la vivienda

El Gobierno ha decidido aplazar hasta septiembre la aprobación del real decreto de la vivienda con el objetivo de ganar tiempo para cerrar un acuerdo con las fuerzas parlamentarias.

La norma no será llevada al Consejo de Ministros de este martes y su aprobación queda pospuesta hasta después de verano.

Desde el Ministerio de Vivienda, que dirige Isabel Rodríguez, aseguran que las negociaciones de las últimas semanas han acercado la posibilidad de alcanzar un pacto “amplio y transversal” para sacar adelante un paquete de medidas destinado a dar mayor estabilidad a los inquilinos e impulsar la oferta de vivienda asequible.

No obstante, el departamento considera que la complejidad del texto y la cercanía del parón estival dificultan cerrar un acuerdo en los plazos previstos. Por ello, el Ejecutivo ha optado por conceder unas semanas más a la negociación.

El Gobierno también ha explicado que el último Consejo de Ministros antes del verano centrará sus esfuerzos en las medidas para hacer frente a los incendios vinculados a la emergencia climática.

El Ministerio de Vivienda insiste en que seguirá trabajando para lograr el mayor consenso posible y sacar adelante una norma que garantice el derecho a la vivienda.

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