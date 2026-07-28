Trump se reúne en Washington con Netanyahu y Zelenski mientras alardea de frenar los ataques para negociar un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado esta madrugada detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que detenga el conflicto, pero advierte de que continuará con los ataques si las negociaciones fracasan. Además, el mandatario estadounidense mantiene en las últimas horas diferentes encuentros con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para abordar temas de defensa y los conflictos que afectan a sus respectivos países.

Trump recibe a Netanyahu por primera vez desde que empezó el conflicto

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha llegado en pasada madrugada de este martes a Washington para reunirse con Trump. Netanyahu será recibido en la Casa Blanca una semana después que del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lo llamara "criminal de guerra" y pidiera a las autoridades federales de Estados Unidos detener al líder israelí en el momento que este visitara Nueva York en la próxima cumbre de Naciones Unidas.

Este es el primer encuentro presencial entre ambos líderes desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán y tendrá lugar en un momento de disputa sobre la estrategia para el conflicto y el futuro de Gaza.

Netanyahu ha indicado que Irán será el tema principal de la reunión, mientras Trump busca avanzar en sus esfuerzos diplomáticos y en su plan para Gaza.

Zelenski y Trump tratarán asuntos relacionados con la defensa

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también ha llegado este martes a EE.UU. para reunirse con el presidente Donald Trump y asistir al funeral del senador Lindsey Graham, que murió el 11 de julio de forma repentina tras regresar de un viaje a Kiev.

"Nuestra agenda incluye reuniones con el presidente Trump, su equipo y quienes pueden apoyar nuestra defensa", escribió en redes sociales Zelenski, quien añade que la principal prioridad de esos encuentros será reforzar las capacidades antibalísticas ucranianas y "la cooperación estratégica con Estados Unidos".

Ucrania ha recibido luz verde de EE.UU. para comenzar a fabricar junto a la empresa estadounidense Raytheon misiles para desarrollar sistemas de defensa aérea Patriot que el Ejército ucraniano necesita para destruir los misiles balísticos rusos.

Trump reconoce "posibilidades" de llegar a un acuerdo con Irán

Volviendo a la cuestión sobre Irán, Trump asegura que el país persa ha solicitado a Washington negociar y admite que existen "posibilidades" de alcanzar un acuerdo.

"Quieren reunirse y nos estamos reuniendo. Veamos qué pasa. Hay posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo", declara a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, rumbo a un evento en Míchigan. "Nos pidieron muy amablemente: Por favor, paremos, reunámonos", afirma Trump, advirtiendo de que los bombardeos se reanudarán si las conversaciones fracasan.

La pausa en los ataques se produjo después de casi dos semanas de bombardeos diarios contra Irán, país con el que Estados Unidos intercambia fuego desde que se rompió la tregua del pasado junio.

Por otro lado, el presidente estadounidense reconoce que le gustaría obtener más armamento para la guerra con Irán, aunque aclara que el país cuenta con suficientes reservas de munición. "Estamos en muy buena forma. Pero, para algunas de las cosas más sofisticadas, sin duda nos gustaría tener más", ha declarado a la prensa a bordo del Air Force One.

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