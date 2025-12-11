Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Carlos Alcaraz

Las vacaciones de Carlos Alcaraz en Miami: fútbol, golf, NBA, partidas de cartas y playas increíbles

El tenista murciano ha compartido unas imágenes en su Instagram sobre sus días de descanso antes de la temporada 2026.

Las vacaciones de Carlos Alcaraz en Miami

Las vacaciones de Carlos Alcaraz en MiamiIG Carlos Alcaraz

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz ha disfrutado de una merecidas vacaciones en Miami tras haber caído en la final de las ATP Finals contra Jannik Sinner por 6-7 y 5-7, en la que tuvo molestias. Tras ello, el murciano anunció que sería baja en la Copa Davis debido a un edema muscular en el isquiotibial de su pierna derecha. Carlitos aprovechó entonces para irse de vacaciones a descansar con su amigos al buen tiempo de Miami.

No obstante, el de El Palmar, que ha acabado el año como el número 1 del mundo, no ha parado por completo. Con la temporada oficial acabada, el pupilo de Juan Carlos Ferrero ha jugado dos partidos de exhibición: uno ante contra Frances Tiafoe, que perdió en el tie-break, y otro contra Joao Fonseca, al que ganó también en el tie-break.

Objetivo: Open de Australia 2026

Ahora Alcaraz ha compartido a través de una publicación de sus redes sociales cómo han sido estos días de vacaciones. Y es que el de El Palmar ha hecho de todo: jugar al golf, ver un partido de la NBA, también del Inter de Miami y compartir muchos de estos momentos con sus amigos de toda la vida.

En las imágenes también vemos al murciano jugando a las cartas, entrenando en el gimnasio con sus amigos, mostrando sus picaduras de mosquito, pescando, viendo a los Miami Dolphins en el Santiago Bernabéu o tomando el sol en playas paradisíacas con su gente.

El gran desafío que abrirá su próxima campaña será el Open de Australia 2026, el único Grand Slam que todavía no figura en el palmarés del español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Sabalenka, sobre las tenistas transgénero: "No es justo para una mujer enfrentarse a un hombre biológico"

Aryna Sabalenka

Publicidad

Deportes

La broma de Álex y Marc Márquez junto a Felipe VI con los motoristas de la Guardia Real: "¡Buen cacharro!"

La broma de Marc y Álex Márquez junto a Felipe VI con los motoristas de la Guardia Real: "¡Buen cacharro!"

Las vacaciones de Carlos Alcaraz en Miami

Las vacaciones de Carlos Alcaraz en Miami: fútbol, golf, NBA, partidas de cartas y playas increíbles

Pelota de tenis

Sanción histórica en el tenis: Quentin Folliot no volverá a jugar hasta 2044

Ultras del Jagiellonia emboscan armados y en plena noche dos autobuses del Rayo Vallecano: hay tres hospitalizados
Ultras

Ultras del Jagiellonia emboscan armados y en plena noche dos autobuses del Rayo Vallecano

Fernando Alonso y Koji Watanabe
Fórmula 1

Honda refuerza el último gran sueño de Fernando Alonso: "Tenemos potencial para triunfar en 2026"

Xabi Alonso abrazando a Rodrygo tras el gol del brasileño
Real Madrid

El vestuario del Real Madrid ratifica a Xabi Alonso: "Estamos al 100% con él"

Varios pesos pesados confirmaron que están "al cien por cien" con el tolosarra. Ante el City sobró actitud, pero faltó puntería y fútbol.

Garbiñe Muguruza, nueva codirectora del Mutua Madrid Open
Mutua Madrid Open

Garbiñe Muguruza, nueva codirectora del Mutua Madrid Open

La hispanovenezolana compartirá dirección con Feliciano López en un paso histórico en el tenis mundial.

Las cuentas de los equipos españoles en Champions

Las cuentas de los equipos españoles en la Champions League: partidos y opciones de clasificación

El gol de Haaland al Real Madrid de penalti

El Manchester City remonta a un Real Madrid con más ganas que fútbol y deja tocado a Xabi Alonso (1-2)

A más de 100 km/h a la conquista del campeonato mundial de skateboarding

Descenso de vértigo: a más de 100 km/h a la conquista del campeonato mundial de skateboarding

Publicidad