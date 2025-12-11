Las vacaciones de Carlos Alcaraz en Miami: fútbol, golf, NBA, partidas de cartas y playas increíbles

Carlos Alcaraz ha disfrutado de una merecidas vacaciones en Miami tras haber caído en la final de las ATP Finals contra Jannik Sinner por 6-7 y 5-7, en la que tuvo molestias. Tras ello, el murciano anunció que sería baja en la Copa Davis debido a un edema muscular en el isquiotibial de su pierna derecha. Carlitos aprovechó entonces para irse de vacaciones a descansar con su amigos al buen tiempo de Miami.

No obstante, el de El Palmar, que ha acabado el año como el número 1 del mundo, no ha parado por completo. Con la temporada oficial acabada, el pupilo de Juan Carlos Ferrero ha jugado dos partidos de exhibición: uno ante contra Frances Tiafoe, que perdió en el tie-break, y otro contra Joao Fonseca, al que ganó también en el tie-break.

Objetivo: Open de Australia 2026

Ahora Alcaraz ha compartido a través de una publicación de sus redes sociales cómo han sido estos días de vacaciones. Y es que el de El Palmar ha hecho de todo: jugar al golf, ver un partido de la NBA, también del Inter de Miami y compartir muchos de estos momentos con sus amigos de toda la vida.

En las imágenes también vemos al murciano jugando a las cartas, entrenando en el gimnasio con sus amigos, mostrando sus picaduras de mosquito, pescando, viendo a los Miami Dolphins en el Santiago Bernabéu o tomando el sol en playas paradisíacas con su gente.

El gran desafío que abrirá su próxima campaña será el Open de Australia 2026, el único Grand Slam que todavía no figura en el palmarés del español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.