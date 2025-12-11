Las cuentas de los equipos españoles en la Champions League: partidos y opciones de clasificación

La sexta jornada de la liguilla de la Champions League 2025-2026 finalizó con la segunda derrota del Real Madrid, la primera en el Santiago Bernabéu, tras caer ante el Manchester City de Guardiola (1-2). Barça y Atleti remontaron el pasado martes, mientras que el Athletic sacó un buen punto ante el PSG y el Villarreal confirmó su batacazo europeo al verse sorprendido por el Copenhague.

Precisamente los de Marcelino y el Kairat Almaty son los dos únicos equipos ya eliminados matemáticamente (solo 1 punto de 18). El resto tienen sus opciones, incluso el Athletic, pese a haber ganado solo uno de seis.

Así está la clasificación tras seis jornadas

Con solo dos partidos por delante, así está la tabla de los 36 equipos que participan en la Champions League.

Real Madrid, 7º con 12 puntos

Los de Xabi Alonso, pese a su derrota ante el City, siguen dentro del top 8, lo que les clasificaría directamente a octavos de final si esto termina así. Han jugado seis partidos, han ganado cuatro y han perdido dos (Liverpool y City). La diferencia de goles (13 a favor y 7 en contra) les pone por delante de Atleti y Liverpool (mismos puntos). El objetivo no es otro que finalizar la liguilla entre los 8 mejores y lo más arriba posible:

Real Madrid - Mónaco (20 de enero)

Benfica - Real Madrid (28 de enero)

Atlético, 8º con 12 puntos

El otro equipo madrileño está en las mismas que su vecino, ocupa la última plaza del top 8 y su gran objetivo es evitar la eliminatoria de 1/16 de final. Es octavo con 12 puntos, los mismos que Real Madrid y Liverpool (9º), aunque al tener peor diferencia de goles que el Madrid está por debajo. Tiene por delante dos partidos bastante 'asequibles'.

Galatasaray - Atlético (21 de enero)

Atlético - Bodo (28 de enero)

Barça, 15º con 10 puntos

Bastante más complicado lo tiene el Barça... Es 15º con tres victorias, un empate y dos derrotas, y sí, solo le separan dos puntos de los madrileños, pero en esa diferencia se encuentran seis equipos entre medias. El goal average tampoco es que sea demasiado bueno (+3), y pese a que tiene la clasificación casi asegurada lo que le va a costar mucho es entrar en el top 8. Puede y debe ganar los dos partidos que le restan pero no depende de sí mismo. Básicamente necesita que alguno de los ocho primeros equipos pinchen para que él pueda entrar.

Slavia de Praga - Barça (21 de enero)

Barça - Copenaghue (28 de enero)

Athletic, 28º con 5 puntos

En cuanto a los leones, su reciente empate ante el PSG en San Mamés (se esperaba una derrota) le sigue manteniendo con opciones para meterse entre los 24 mejores de la competición. Tiene cinco puntos y el límite lo marcan los siete de Copenaghue, Nápoles, Qarabag... El problema está siendo en ataque, donde solo ha podido marcar cuatro goles en seis partidos. Tiene por delante dos encuentros bastante complicados.

Atalanta - Athletic (21 de enero)

Athletic - Sporting CP (28 de enero)

El Villarreal, por su parte, es penúltimo (35º) con solo un punto de 18 posibles. No tiene opciones pero juega por el honor y por el dinero (1'5 millones por victoria).

