Descenso de vértigo: a más de 100 km/h a la conquista del campeonato mundial de skateboarding

En el Salvador se ha celebrado el campeonato mundial de descenso de skate, una carrera que ha reunido a los mejores del mundo del monopatín. Algunos se han quedado por el camino y no han logrado conquistar la meta.

Vanessa Blasco
Publicado:

Suena el pistoletazo de salida y arranca la carrera. Los mejores del mundo del monopatín se lanzan montaña abajo en El Salvador. La famosa colina del Salt Lake City es el escenario de la competición, un descenso de dos kilómetros donde la velocidad crece en cada metro de bajada llegando a alcanzar los pilotos los cien kilómetros por hora.

No hay ningún tipo de ayuda a motor que impulse el descenso de cada piloto. Sólo llevan su monopatín en el que van sentados, su propio cuerpo guía cada curva del recorrido y los pies son los frenos que ayudan en algunos momentos a parar y variar la dirección para no chocarse entre ellos.

Una carrera donde los pilotos buscan conquistar la meta en primera posición; algunos en pleno descenso pierden el control en alguna de las curvas chocándose con los límites de la carretera y no pudiendo continuar. Accidentes que echan al traste la ilusión por ser campeón y cruzar la meta el primero.

Andy Lally se proclama campeón

Esta edición el ganador ha sido un expiloto de carreras americano, Andy Lally. "Ha sido una pasada de carrera, una colina increíble. Estoy muy feliz de cerrar el año así y espero volver en 2026", eran las palabras del campeón celebrando su victoria.

El ganador compartía podio con sus compañeros, que consiguieron segundo y tercer puesto, pero no estuvo dispuesto a compartir el premio: 40.000 euros es la recompensa por la victoria.

