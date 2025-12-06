Björn Borg elige a su favorito entre Sinner y Alcaraz: "Si tengo que decantarme..."

Björn Rune Borg, mas conocido Björn Borg, es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis. El extenista sueco levantó 11 grand slams, una cifra ya de por sí histórica y que lo es aún mas si se tiene en cuenta que Borg se retiró con tan solo 26 años. Solo cuatro jugadores han ganado más majors que el sueco: Pete Sampras (14), Roger Federer (20), Rafa Nadal (22) y Novak Djokovic (24). En el palmarés de Borg figuran seis Roland Garros (1974, 1975, 1978, 1979 y 1980, 1981) y cinco Wimbledon (1976, 1977, 1978, 1979 y 1980). Además fue cuatro veces finalista del US Open.

El extenista de Estocolmo ha ofrecido esta semana una entrevista al diario Marca en la que ha hablado de diferentes temas relacionados con el tenis, su lucha con el cáncer o su época como jugador. Borg desvela en dicha entrevista que nunca se pierde un partido entre Alcaraz y Sinner, asegurando que su aparición tras el 'Big Three' es "lo mejor que le podía pasar al tenis".

"No me pierdo ninguno de sus partidos en contra. Será interesante ver cómo se reparten los grandes títulos la próxima temporada. Yo creo que Jannik es más agresivo, pero si tengo que decantarme digo Carlos por cómo siente la pelota", asegura Borg en la entrevista con Marca.

"¿Alcaraz? Me impresionó su personalidad y le deseo lo mejor"

Respecto al tenista murciano, Borg explica cómo fue el momento en el que se conocieron en la Laver Cup de Berlín.

"Es un jugador y una persona increíble. Te sientes muy confortable a su lado. Todo el mundo le ama. Me sorprendió lo buen chico que es. La manera cómo juega. Para mí es el que se mueve más rápido sobre una pista. Me impresionó su personalidad y le deseo lo mejor", apuntó el extenista sueco.

Respecto a la época del Big Three, Borg no duda en señalar que Djokovic es el mejor, mientras que Nadal y Federer, a su juicio, están empatados.

Preguntado por si hubiera sido capaz de ganar a Nadal en tierra batida, Borg lo tiene claro: "Si yo juego mi mejor tenis y él también, gana Nadal. Porque estamos hablando de un juego distinto. No era el mismo tenis en mi generación que en la era de Rafa, Federer y Djokovic. Lo que Nadal hizo en Roland Garros es algo único y que jamás se va a volver a ver ni en el deporte. Es lo más grande que se ha hecho".

"Lo que Nadal hizo en Roland Garros es algo único y que jamás se va a volver a ver"

Sobre su rivalidad con McEnroe, el extenista sueco admite que mantuvieron "una relación de amor y odio". "Hoy en día somos amigos y mantenemos el contacto. Cuando nos vemos nunca hablamos de tenis. Me refiero a que nunca hemos hablado de nuestros partidos. Tuvimos una gran rivalidad, pero me consta que él se entristeció mucho cuando lo dejé. John hubiese querido que nuestra rivalidad se alargara más en el tiempo", admite Borg.

Por último, el extenista sueco de 69 años se sincera sobre el cáncer que le diagnosticaron en 2023.

"En septiembre de 2023, tenía que viajar a Vancouver para la Laver Cup como capitán del equipo europeo. Mi médico me prohibió que fuera porque los análisis habían salido mal. Yo tenía una responsabilidad y fui a Canadá. Al volver a Estocolmo me fui directamente al hospital. Estaba tan enfermo que no me quedó otra que operarme en febrero del siguiente año. Ahora estoy bien, pero tengo que hacerme controles porque las células del cáncer siempre pueden volver", concluye Borg.