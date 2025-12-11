Honda refuerza el último gran sueño de Fernando Alonso: "Tenemos potencial para triunfar en 2026"

Pese a que no hay confirmación oficial, los rumores y la lógica apuntan a que 2026 será el último año de Fernando Alonso en Fórmula 1. Nada asegura que así sea pero tampoco hay razones para pensar lo contrario, y lo único que es seguro es que es la próxima temporada es la última que tiene firmado el español con Aston Martin.

Adrian Newey y Honda, lo último a lo que se aferra Fernando

Por lo tanto, parece que toca aferrarse más que nunca a Adrian Newey y el motor Honda que llevará la escudería inglesa a partir de 2026. La buena noticia es que Koji Watanabe, presidente de la marca japonesa, tiene claro que el objetivo es "ganar el Mundial".

"Estamos en vísperas de algo muy especial, el objetivo es ganar el Mundial"

"Estamos en vísperas de algo muy especial, no se puede predecir el estado de los competidores de cara a 2026 pero el objetivo es ganar el Mundial", dijo en una entrevista en la web de Aston Martin.

"Tenemos el potencial para triunfar en 2026"

Watanabe no fijó el objetivo en un año concreto, es más, hizo hincapié en que es un proyecto a largo plazo, pero ni mucho menos evitó hablar de 2026 como un año de transición: "Tenemos el potencial para triunfar en la F1 en 2026, en 2027, 2028 y más allá". El CEO nipón no pierde la visión a largo plazo: "Para mí, la definición del éxito es asegurar que la asociación que hemos creado entre Aston Martin y Honda esté funcionando como se planeó. Es muy importante tener una visión a largo plazo sobre esto".

Aston Martin abandona así al motor Mercedes y confía su éxito en Honda, quien formó parte del éxito de Red Bull en los primeros Mundiales con Verstappen antes de abandonar la F1 en 2021.

Y es ahora cuando Fernando Alonso, Aston Martin y los seguidores de la escudería desean que el coche diseñado por Adrian Newey sea capaz de competir por victorias, podios o buenas actuaciones en 2026. El mejor ingeniero de F1 de todos los tiempos también fue nombrado Team Principal hace unas semanas, por lo que estará al frente del paddock de Aston Martin en el que puede ser el último año de Alonso en el Gran Circo.

¿Tocó Newey el coche en Catar?

Otro de los detalles de la magia del ingeniero británico es que, según Fernando Alonso, Newey tocó cosas en el coche que compitió en Catar en la última carrera de la temporada: "Tocó el coche en Qatar, quizá algo ha quedado hasta la última vuelta aquí...", dijo el asturiano tras terminar sexto en uno de los mejores fines de semana de Aston Martin.

Ahora solo queda esperar al GP de Australia 2026 para empezar a ver de qué pasta está hecho el nuevo AM26. De momento sabemos cuándo conoceremos el diseño del coche que conducirán Alonso y Stroll en 2026: se presentará el próximo 9 de febrero de 2026.

