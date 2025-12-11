El socialista José Tomé sobre las denuncias por acoso sexual: “¿Usted nunca manda ningún Whatsapp o una broma a un compañero?

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dimite José Tomé como presidente de la Diputación de Lugo pero se mantiene como alcalde de Monforte de Lemos. El socialista niega las acusaciones tras la denuncia de varias mujeres por supuesto acoso sexual y "comportamientos machistas"

Araceli Infante
Publicado:

José Tomé, del Partido Socialista, ha comparecido en la localidad de Monforte de Lemos para anunciar su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo y la solicitud de suspensión cautelar de militancia "para no perjudicar al Partido Socialista", ha dicho, hasta que se resuelva su expediente de denuncias por un presunto acoso. "¿Usted nunca manda ningún Whatsapp o una broma a ningún amigo o compañero?, pero acosar jamás", ha sentenciado Tomé

Tomé se marcha de la Diputación, que gobierna en coalición con BNG, pero no de la Alcaldía de Monforte, en la que seguirá. En una rueda de prensa ofrecida en la tarde del miércoles, Tomé ha afirmado que deja su cargo de forma voluntaria para, entre otras cosas, facilitar su defensa. En la Diputación sí seguirá siendo diputado no adscrito.

"Mensajes, chistes... Acosar, jamás", ha insistido Tomé sobre su comportamiento en la rueda de prensa. El dirigente socialista ha añadido que va a personarse "en ese expediente para saber qué hay, no se me puede acusar de algo que no cometí". "Todas las personas tiene derecho a defenderse y si realmente hay motivos, que los enseñen con transparencia".

"No hay pruebas"

El presidente ahora dimitido insiste en que las denunciantes de no pueden tener "pruebas". "Son acusaciones muy graves, sin pruebas y supongo que tendré la posibilidad de defenderme". Los socialistas de Lugo aseguran que por el momento no tienen constancia de estas denuncias, pero en Ferraz reconocen que el lunes por la tarde les entró una denuncia anónima sobre este asunto.

Las denunciantes le acusan de presuntos tocamientos, mensajes y llamadas obscenas o trabajo a cambio de favores sexuales. Aseguran incluso que puedes llegar a ser funcionaria o interina. Este caso le llega al PSOE en un momento muy delicado y tras varias denuncias de acoso sexual sobre dirigentes socialistas. El más sonado ha sido el "caso Salazar" que involucra a un estrecho colaborador del Pedro Sánchez en Moncloa.

