El exvicerrector de la UCM admite que se sintió "obligado" a impulsar la cátedra de Begoña Gómez

Este miércoles, el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, ha declarado ante la Comisión del Senado que investiga el llamado 'caso Koldo'.

Su intervención, no ha dejado indiferente a nadie, en la que ha afirmado sentirse "obligado" a poner en marcha la cátedra de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque asegura que no sufrió presión directa por parte del rector.

"Obligado sí" "presionado" no, aclaró, explicando que su cargo como vicerrector lo colocaba en una posición en la que debía de sacar las cátedras si la documentación estaba en regla. Según dijo, "las cátedras las tengo que hacer yo. Si está bien la documentación, me da igual que se llame Begoña Gómez o que se llame Pedro Sánchez".

Durante su comparecencia, Doadrio explicó que fue el rector de la Complutense quien le comunicó la intención de "crear una cátedra extraordinaria" para la mujer del presidente del Gobierno: "A medida no me dijo. Me dijo: 'tenemos que crear una cátedra extraordinaria para Begoña Gómez, la mujer del presidente, ¿estás de acuerdo?' Yo le dije: 'si viene la documentación bien, sí'".

Además relató que, antes de firmar, quiso informarse en profundidad sobre el asunto. "Antes de todo lo tuve que estudiar, me lo estuve empollando porque sabía que era la mujer del presidente y podría tener problemas", reconoció ante los senadores. Aun así, añadió que ahora, "después de lo que ha pasado", no volvería a firmarla.

Él solo firmó

Doadrio insistió en que el reglamento de la Universidad Complutense permite al rector nombrar "excepcionalmente" a alguien ajeno al profesorado de la universidad como director de una cátedra. En ese sentido, subrayó que esa excepción fue la que se aplicó en el caso de Begoña Gómez, pese a que no contara con título universitario: "Se aplicó, dentro de ese convenio, el reglamento, la excepción que ejercía el rector en ella".

También aclaró que la asesoría jurídica de la Complutense avaló esta decisión. Según explicó, "la respuesta de la asesoría jurídica fue que, como no se ha contemplado en la excepción del rector que el director sea licenciado o graduado, para ellos estaba bien aplicada la excepción". Y precisó que fue el rector Joaquín Goyache quien "promocionó la cátedra" y que él simplemente se limitó a firmar los documentos necesarios para ponerla en marcha.

La conoció el mismo día

El exvicerrector comentó que conoció a Begoña Gómez el mismo día de la firma de la cátedra y que, tras dejar su cargo, no volvió a tener contacto con ella. Negó haberse sentido "amenazado" en ningún momento del proceso.

Por último, al ser preguntado por el dominio de la página web del 'software' vinculado a la cátedra, Doadrio dijo desconocer si se registró a su nombre y aclaró que empresas como Google o Indra, que participaron en la financiación del proyecto, no suelen colaborar habitualmente con la Universidad Complutense en otras iniciativas similares.

