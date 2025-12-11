Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ultras

Ultras del Jagiellonia emboscan armados y en plena noche dos autobuses del Rayo Vallecano: hay tres hospitalizados

Nueve personas resultaron heridas, ocho de ellas españolas, y se produjeron hasta siete detenciones.

Afici&oacute;n del Rayo Vallecano

Afición del Rayo VallecanoEuropa Press

Tal y como se preveía, el desplazamiento de los seguidores del Rayo Vallecano a tierras polacas para enfrentarse al Jagiellonia Biaystok en la Conference League no iba a estar exento de violencia. Tanto que un grupo de unos 50 ultras radicales del conjunto polaco ha emboscado esta madrugada a dos autobuses repletos de seguidores del Rayo.

Nueve heridos y tres hospitalizados

Un conflicto que ha terminado con nueve aficionados heridos y tres de ellos hospitalizados. Hasta medio centenar de ultras se reunieron armados con porras, bates de béisbol y martillos para atacar dos autobuses en torno a la una de la madrugada.

50 ultras armados con martillos, porras...

Ocurrió en una larga recta en la carretera S8, cerca de Ostrów Mazowiecka (90 kilómetros de Varsovia), y una persona se encargó de grabar la huida de estos radicales una vez forzaron las puertas de los vehículos y atacaron a los seguidores del Rayo mientras estos intentaban defenderse con lo que podían.

La policía de Mazovia informó de lo sucedido con varios comunicados en redes sociales: "Los agentes detuvieron a dos vehículos y a cuatro personas, entre ellas una mujer. Todos eran residentes de Białystok. Un total de siete personas fueron detenidas en relación con el incidente. Entre otros artículos, se incautaron pasamontañas, porras telescópicas, porras de madera y tijeras de corte de metal".

La emboscada estaba preparada por parte de los ultras, así lo confirma la policía polaca: "Al registrar la zona, los agentes descubrieron una valla cortada que separaba la vía de servicio de la autopista S8", quien aportó más datos sobre lo sucedido: "Decenas de personas, algunas enmascaradas, huyeron del bosque cercano. Se produjo un enfrentamiento. Gracias a la llegada de la policía, se evitó una escalada de violencia. Una ambulancia atendió a los heridos en el lugar y tres personas fueron trasladadas al hospital", dice el comunicado.

De momento, el Rayo Vallecano no se ha pronunciado al respeto. El partido se jugará este jueves a las 18:45.



