María Corina Machado reaparece en Oslo tras 11 meses en la clandestinidad

Con la emoción a flor de piel María Corina Machado se colocaba el pelo detrás de las orejas antes de salir al balcón del Gran Hotel de Oslo. A los pies de ese balcón, cientos de seguidores de la líder opositora venezolana la esperaban. "¿Puedo salir?", pregunta en inglés a alguien detrás de la cámara y tras su afirmación, un rugido de vítores le saludan. "¡Valiente!", "María, ¡lo lograste!", fueron algunas de las palabras que le gritaban.

La galardonada del Nobel de la Paz reacciona atónita ante el recibimiento. Saluda, se lleva las manos al pecho en señal de agradecimiento y avisa de que va a bajar a la calle a saludar. La reciben con abrazos y llantos.

Para llegar a Oslo, la opositora venezolana emprendió su viaje el martes, según han revelado funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal, abordando una pequeña lancha. El plan contó con apoyo de Estados Unidos y de aliados de la dirigente, quienes mantuvieron el secreto. Su primera parada fue la isla caribeña de Curazao, un punto intermedio clave donde tomó un vuelo con destino a Noruega. Evitando el cierre casi total del espacio aéreo venezolano. Las compañías aéreas suspendieron sus operaciones hace unas semanas, por la escalada militar en la zona. Una huida de extrema peligrosidad. que no le permitió llegar a tiempo a recoger su nobel de la paz.

A pesar de su periplo, no llegó a tiempo para recoger su premio Nobel. En su lugar lo hizo su hija que leyó un discurso escrito por su madre, reivindicando la democracia y la libertad de Venezuela. El galardón destaca el compromiso de Machado con la defensa de los derechos democráticos y su perseverante lucha por impulsar una transición pacífica en Venezuela.

Dará una rueda de prensa

Hoy María Corina dará una rueda de prensa en Oslo y se reunirá con el primer ministro noruego. De comparecer finalmente ante sus seguidores y los medios, este acto supondría la primera aparición de la política venezolana en público desde enero de este año. En su discurso de aceptación del premio leído por su hija, Machado dedicó el galardón a todo el pueblo de Venezuela y aseguró que este pronto presenciará el regreso a casa de los opositores exiliados.

"Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente", afirmó, y prometió estar entonces en el puente Simón Bolívar, en la frontera con Colombia, donde una vez lloró "entre los miles que se iban, para recibirlos de vuelta (...)".

Poco antes, en su intervención Frydnes instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados electorales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases "hacia una transición pacífica a la democracia" en el país, al ser ésa "la voluntad del pueblo venezolano".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.