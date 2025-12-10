Mercedes Martín alerta: la borrasca Bram activa hoy el aviso naranja por lluvias en Huelva

La semana ha comenzado bajo la influencia de las altas presiones, pero el anticiclón ya se retira. A estas horas, los cielos se han cubierto y las lluvias avanzan desde el oeste peninsular, afectando también a Canarias.

Desde hoy miércoles, los frentes atlánticos entrarán desde el oeste de la Península. Las precipitaciones se concentrarán sobre todo en la mitad occidental, sin llegar en general al área mediterránea, que quedará más al margen de este episodio.

Habrá que sacar el paraguas de forma intermitente hoy y el viernes, especialmente en las comunidades occidentales. Las nieblas siguen siendo densas y persistentes en los principales valles del interior, mientras que las temperaturas reflejarán con claridad el vaivén asociado al paso de los frentes.

Frentes atlánticos marcarán la semana

El primero de ellos ha comenzado a dejar lluvias desde este miércoles, avanzando por el oeste peninsular y alcanzando zonas del sur. La nieve quedará limitada a áreas de montaña, con una cota elevada para estas fechas, en torno a los 1.800 metros, por lo que la mayor parte de la precipitación será en forma de lluvia.

El segundo frente llegará el viernes, con un panorama similar: precipitaciones concentradas de nuevo en el oeste peninsular y posibilidad de algunas lluvias aisladas en puntos del litoral mediterráneo. En Canarias, este episodio podría dejar acumulados relevantes en algunas islas.

Temperaturas suaves, con altibajos

Las temperaturas entran esta semana en un claro vaivén. Mañana jueves subirán las temperaturas y se mantendrán suaves para la época, con máximas que en muchas zonas oscilarán entre los 15 y 20ºC, valores por encima de la media de diciembre.

No se esperan heladas en las principales capitales de provincia, aunque sí podrán aparecer de forma puntual en zonas de montaña y áreas elevadas del interior durante las madrugadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.